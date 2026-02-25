影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。

蔣萬安與谷立言隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。