影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左六）與AIT處長谷立言（右七）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左六）與AIT處長谷立言（右七）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。

蔣萬安與谷立言隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。

台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，圖為民眾觀賞上海燈組。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，圖為民眾觀賞上海燈組。記者胡經周／攝影
