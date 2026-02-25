快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安裁示，自行車駕訓部分會來施作之外，也要加強微型電動二輪車相關取締執法。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安裁示，自行車駕訓部分會來施作之外，也要加強微型電動二輪車相關取締執法。記者邱書昱／攝影

台北市道路交通安全會報今天彙整2025年相關事故數據，從中發現青少年騎乘自行車事故上升近67％最高，道安委員呼籲，北市府應該設計自行車駕訓指引等作業。北市長蔣萬安裁示，會採納意見研議。

交通局彙整2025年事故，死傷車種以機車及行人為主。機車死傷年齡層以30到39歲、18到24歲為主，也要注意65歲以上高齡者逐年上升。行人死傷年齡層以70到79高齡者為主；行人與汽車及機車發生碰撞較多，以非號誌化路口居多。

不過，值得注意的是，交通局分析，台北市在2025年與3年同期平均相較，3大事故類型有上升趨勢，分別為少年騎乘自行車上升66.7％ 、大型車涉入為65％、微型電動二輪車為52%。

交通局說，特別是12到17歲少年騎乘自行車比例，雖然並非死傷人數最高，但仍可見上升趨勢高。若以自行車為案例，事故位置以路口為大宗，達到56％。

道安委員吳昆峯認為，北市應該設計自行車教學指引，包含遇到臨停車輛又或公車靠站時，該怎麼安全行駛，都能小規模來計畫。道安委員陳菀蕙也說，少年騎乘自行車部分都在國高中階段，學校的交通安全課程是否有教學。

另外，她也提到，電輔車、微型電動二輪車的管控，是否能夠騎到人行道等交通局都要規畫。

台北市長蔣萬安裁示，有關自行車駕訓部分，市府會來研議施作。另外，隨著高齡化時代，微型電動二輪車的使用狀況可能會增加，在介於機車和自行車的這項運具，尤其依照法規要配戴安全帽、時速不能超過25公里等，要求交大落實執法。

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

台北市道路交通安全會報今天彙整2025年相關事故數據，從中發現青少年騎乘自行車事故上升近67％最高，道安委員呼籲，北市府...

