北市聯醫設輔具據點 愛心卡搭復康巴士取消門檻

強化服務行動不便者，北市社會局今天表示，首度與北市聯醫合作，2月起增設仁愛、陽明、忠孝院區3處輔具服務據點；7月起搭復康巴士用愛心卡扣點，取消新台幣85元以上門檻。

台北市政府社會局今天舉辦「115年新政記者座談茶會」，由局長姚淑文等主管說明今年度全面升級的社會福利藍圖。

社會局科長曾春暉說，目前輔具包含輪椅、床等約242項，北市設有3處輔具中心，可提供最完善的服務，包含有輔具評估人員、社工、維修技師及行政服務等，另外佈設9處輔具服務據點。

他說，其中3處服務據點是社會局首度與北市聯醫合作增設，2月起進駐仁愛、陽明、忠孝3院區，方便前往看診的患者，就近取得輔具，評估執行狀況若良好，將逐步擴增到其他聯醫院區。

曾春暉表示，北市市民行動不便者可搭乘復康巴士，計費方式跟搭乘計程車一樣，且市府補助2/3費用，自費僅1/3，目前使用愛心卡扣點付費須85元以上，7月起將取消此門檻，方便短距離搭乘者也能用愛心卡付費，進一步減輕負擔。