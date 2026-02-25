北市聯醫設輔具據點 愛心卡搭復康巴士取消門檻

快訊

中央社／ 台北25日電

強化服務行動不便者，北市社會局今天表示，首度與北市聯醫合作，2月起增設仁愛、陽明、忠孝院區3處輔具服務據點；7月起搭復康巴士用愛心卡扣點，取消新台幣85元以上門檻。

台北市政府社會局今天舉辦「115年新政記者座談茶會」，由局長姚淑文等主管說明今年度全面升級的社會福利藍圖。

社會局科長曾春暉說，目前輔具包含輪椅、床等約242項，北市設有3處輔具中心，可提供最完善的服務，包含有輔具評估人員、社工、維修技師及行政服務等，另外佈設9處輔具服務據點。

他說，其中3處服務據點是社會局首度與北市聯醫合作增設，2月起進駐仁愛、陽明、忠孝3院區，方便前往看診的患者，就近取得輔具，評估執行狀況若良好，將逐步擴增到其他聯醫院區。

曾春暉表示，北市市民行動不便者可搭乘復康巴士，計費方式跟搭乘計程車一樣，且市府補助2/3費用，自費僅1/3，目前使用愛心卡扣點付費須85元以上，7月起將取消此門檻，方便短距離搭乘者也能用愛心卡付費，進一步減輕負擔。

輔具 社會局 看診 社工

相關新聞

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

台北市道路交通安全會報今天彙整2025年相關事故數據，從中發現青少年騎乘自行車事故上升近67％最高，道安委員呼籲，北市府...

好事轉進來 汐止區公所備「旋轉木馬」提燈大方送

下星期就是元宵節，新北市的創意小提燈也熱騰騰出爐，今年的主題是充滿童話風格的「旋轉木馬」，希望能轉出一整年的好運氣，今年汐止區公所一樣準備可愛的小提燈，將在這個星期四、星期五發放，地點分別在汐止區公所及區內各火車站，歡迎民眾踴躍索取，親子一起DIY「旋轉木馬」小提燈，慶元宵。

淡水區自強路增設標線型人行道 打造友善行人空間

為了讓行人有足夠的行走空間，並提升人本道路理念，位在新北市淡水區福德里的自強路，鄰近台北基督學院對面一段近200公尺的路段，過去因為道路寬度不足，有部份無騎樓路段，對於行人徒步相當不友善，因此在福德里長及新北市議員鄭宇恩的會勘之後，也劃設了標線型人行道改善行人空間。

大同圖書館出入口不明顯 汐止公園優化入口意象

位在汐止公園旁的新北市立圖書館汐止大同分館，因為入口處不明顯，再加上公園不夠明亮，讓不少民眾找不到出入口，所以新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，討論將整個公園優化，施作符合在地特色的入口意象，並且配合今年中即將完工的消防大樓，將周邊環境一併進行整理。

萬里區公所辦感恩餐會 表揚善心人士長期送暖

萬里區公所攜手核二廠舉辦感恩餐會，邀請區內的獨居弱勢長者、善心人士、捐助團體及各界貴賓。活動中，由區長逐一頒贈感謝匾額予善心人士及慈善團體，感謝各界長期以來對區內弱勢家庭的支持與協助，並持續不斷的關懷弱勢民眾與獨居長者。

3月1日起開收！捷運頭前庄站、鳳鳴火車站周邊272停車格納管

新北市交通局為整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘停車秩序，自3月1日起，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，以及林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格實

