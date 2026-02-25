好事轉進來 汐止區公所備「旋轉木馬」提燈大方送

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
歡迎大家來索取「旋轉木馬」小提燈，一起把好運轉進來。 圖／觀天下有線電視提供
下星期就是元宵節，新北市的創意小提燈也熱騰騰出爐，今年的主題是充滿童話風格的「旋轉木馬」，希望能轉出一整年的好運氣，今年汐止區公所一樣準備可愛的小提燈，將在這個星期四、星期五發放，地點分別在汐止區公所及區內各火車站，歡迎民眾踴躍索取，親子一起DIY「旋轉木馬」小提燈，慶元宵。

汐止區長林慶豐表示，馬上就是元宵節了，今年新北市政府準備的元宵花燈是「Horses(好事)轉來」小提燈，代表好事都會轉進來，以「旋轉木馬」為造型，旋轉木馬車底部包括捷運三鶯線、新北市立美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭以及新北大都會公園（熊猴森樂園），呈現新北市交通便捷、藝術蓬勃、人文深厚且自然景觀豐富的多元城市樣貌。

林慶豐提到，今年馬年小提燈以童話風格的「旋轉木馬車」為核心意象，馬象徵的勇敢、希望與前行力量，精心設計歡樂童趣的「Horses(好事)轉來」小提燈，象徵將「Horses（好事）」與希望源源不絕地轉進來，為新年注入歡樂與好運，歡迎所有鄉親，2/26日、星期四晚上7點至9點，在汐止區公所、汐科火車站、汐止火車站、五堵火車站排隊領取，另外，在2/27日星期五上午9點至11點，在汐止區公所及汐止火車站，歡迎大家踴躍領取今年「Horses(好事)轉來」小提燈。

汐止區公所一樓現場和往年一樣，佈置好了熱鬧的元宵提燈打卡點，有財神爺、好多已經摺好的旋轉木馬小提燈，還有頭飾，都提供免費借用，讓大小朋友提燈籠拍個照，喜氣洋洋過新年慶元宵。

火車站 馬年 汐止

