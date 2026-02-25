淡水區自強路增設標線型人行道 打造友善行人空間

為了讓行人有足夠的行走空間，並提升人本道路理念，位在新北市淡水區福德里的自強路，鄰近台北基督學院對面一段近200公尺的路段，過去因為道路寬度不足，有部份無騎樓路段，對於行人徒步相當不友善，因此在福德里長及新北市議員鄭宇恩的會勘之後，也劃設了標線型人行道改善行人空間。

福德里長吳穎綸表示，福德里內的道路都不寬，又缺停車空間，要兼顧人本交通真的是個很大的挑戰。在里長的提議下，來協助爭取經費，將福德里自強路，對於行人徒步空間不足的部份，增設標線型人行道，這也保障行人的路權以及安全，提升里內的人本環境。

市議員鄭宇恩表示，這次在自強路增設了幾段的標線型人行道，包含在自強路82-86號前、基督書院對面這段。雖然順利完成溝蓋整平和標線繪設，也調整了舊衣回收箱的位置，但實際勘查也發現人行道上有積水等問題，未來也會持續溝通相關單位改善，努力來提升人本交通環境。