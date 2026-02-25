大同圖書館出入口不明顯 汐止公園優化入口意象

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止公園優化預計會在今年暑假施工，10月左右可以完成整個公園的優化。 圖／觀天下有線電視提供

位在汐止公園旁的新北市立圖書館汐止大同分館，因為入口處不明顯，再加上公園不夠明亮，讓不少民眾找不到出入口，所以新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，討論將整個公園優化，施作符合在地特色的入口意象，並且配合今年中即將完工的消防大樓，將周邊環境一併進行整理。

新北市議員白珮茹表示，主要來汐止公園跟市府文化局相關人員討論整個公園，因為在圖書館二樓的演講廳已經整理好，所以很多的藝文團體會來辦活動表演，至於一樓還有陳列館，有些藝文展覽會展出，但是民眾走進來公園，如果以現況來看的話，就會找不到入口在那裡，所以希望透過整體改善，讓公園可以更乾淨明亮，因為來看展覽的人很多，再加上在汐止火車站一帶，是很市中心的地方，還有配合一旁消防大樓會在今年6月就會蓋好，所以希望在汐止消防分隊落成啟用後，周邊的環境也能一併整理。

白珮茹提到，會勘主要是跟文化局討論如何施工，因為目前在消防隊旁鳥居前方有70格的機車停車格，如果一次施工的話，70格機車格取消的話，會造成周邊停車空間不足，因為汐止中正市場也在改建，中繼市場就是以前停機車的地方，所以在各單位討論後決定切成2個階段施工，第一個階段就是先做公園的改造，在今年上半年先做整理，第二階段會請養工處把人行道做重新整理，因為要配合周邊工程及停車空間，這部分要等到明年進行，希望地方建設能夠順順的去推動，讓一些以前覺得老舊髒亂的點，透過政府資源的挹注，讓汐止整體市容越來越好。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，為了讓汐止大同分館，可以讓讀者更清楚知道圖書館的入口意象，針對現行公園會做整體優化，設置直通入口處的步道，同時讓公園內目前磁磚可能損壞的部分，一併整修，讓所有讀者從公園路進來都可以更清楚知道圖書館，讓圖書館入口意象可以更符合在地特色做規劃，預計會在今年暑假施工，10月左右可以完成整個公園的優化。

