萬里區公所辦感恩餐會 表揚善心人士長期送暖

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所頒獎，感謝各界長期以來對區內弱勢家庭的支持與協助。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所頒獎，感謝各界長期以來對區內弱勢家庭的支持與協助。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公所攜手核二廠舉辦感恩餐會，邀請區內的獨居弱勢長者、善心人士、捐助團體及各界貴賓。活動中，由區長逐一頒贈感謝匾額予善心人士及慈善團體，感謝各界長期以來對區內弱勢家庭的支持與協助，並持續不斷的關懷弱勢民眾與獨居長者。

萬里區長黃雱勉說，公所在善心人士及慈善團體不斷挹注物資下，自113年起，除了每2個月發放愛心物資1次，每次約有400人受惠，每逢過年、端午及中秋佳節，為弱勢家庭到府發送年菜、粽子及月餅，甚至颱風天發放愛心便當給長者。其中深耕淡水、北海岸的紅樹林有線電視也在授獎名單之列，提供低收入戶免費收看有線電視與挹注加菜金，讓萬里區居民倍感溫暖與幸福。

核二廠廠長蔡慶宏表示，很感謝萬里區公所的邀請讓核二廠可以一同攜手關懷地方，並在日常生活中提供更多的關心與協助，也期待來自社會的善心能夠持續發揮與支持，大家共同一起關注弱勢家戶的需求。也要透過這次聚會，增進長者們與外界的互動，感受歡樂及溫馨的幸福時光，期盼在社會各界的共同努力下，共同打造宜居幸福萬里。

