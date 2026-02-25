坐輪椅站上街頭舞台 「玻璃娃娃」小雪甜嗓打動人心

「繁華的夜都市，燈光閃閃爍……」熱愛唱歌的「玻璃娃娃」小雪，日前在街頭藝人小新的鼓勵下，首次踏上台北松菸廣場街頭開唱，甜美嗓音吸引不少民眾駐足圍觀，4小時演唱下來，打賞金額高達1萬4千元，遠超預期。小雪開心表示，若有機會還想繼續站上街頭舞台，一圓明星夢。

小雪罹患成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃」，出生後即遭遺棄，被送至八里愛心教養院撫養，至今已在院生活30多年。儘管身體條件受限，她始終熱愛學習與創作，不僅能以纖細雙手捏塑黃色小鴨、海芋花鐘等作品，也學習輪標舞與園藝種植，在老師特製輔具協助下，從播種到育苗樣樣來。過去在教養院「生命之美」校園巡迴展中，她更擔任導覽，介紹院生創作，留下深刻印象。

唱歌則是她最大的興趣。小雪平日透過手機與音箱自學練唱，從陳小雲、棠娜、賈靜雯、韓瑜到畢書盡、林俊傑、王力宏等歌曲都能駕馭，還會演唱多首大陸流行曲，院生封她為「亞洲愛心小天后—Yuki！」。這次在小新的帶領下，她與對方合唱林俊傑的「小酒窩」、王識賢與孫淑媚的「雲中月圓」，並接連演唱「愛情恰恰」、「痴情男子漢」、「屋頂」、「Forever Love」與偶像畢書盡的「Love More」，越唱越有自信。

八里愛心教養院院長劉文湘表示，小雪一直有明星夢，同仁蔡佳蓉的兒子小新具有餐廳駐唱與街頭演唱經驗，在鼓勵下，小雪勇敢踏出第一步，教養院協助申請街頭藝人證，選在人潮眾多的松菸廣場演出。當天教養院也組成親友團到場支持，包含前院長、外聘督導與多位志工。劉文湘還率先請女兒低調打賞500元，帶動現場跟進效應。許多遊客原本被歌聲吸引，看到她坐在輪椅上堅定演唱，更紛紛掏錢支持。