3月1日起開收！捷運頭前庄站、鳳鳴火車站周邊272停車格納管

新北市交通局為整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘停車秩序，自3月1日起，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，以及林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格實施收費管理，讓停車資源公平共享，提升停車周轉率。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，林口區文林二街及汐止區保長路等路段，有車輛久停占用，也造成髒亂、破壞市容；交通局在兼顧行車安全及秩序下，規劃路邊停車格，並將自3月起收費管理，以整頓道路空間和市容環境。

另外，針對捷運環狀線及台鐵鳳鳴站開通後的轉乘需求，交通局在新莊區思源路、中正路及鶯歌區龍七路等3條路段，共規劃的221格路邊機車停車格，也同步於3月起實施收費管理，以透過使用者付費機制提高周轉率，解決長期占用問題，並鼓勵民眾多利用轉乘捷運通勤。

本次新增路邊汽、機車停車格收費路段及收費時間、費率如下：

聚傳媒