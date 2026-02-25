3月1日起開收！捷運頭前庄站、鳳鳴火車站周邊272停車格納管

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
自3月1日起，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，以及林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格實施收費管理。照片取自新北市政府
新北市交通局為整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘停車秩序，自3月1日起，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，以及林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格實施收費管理，讓停車資源公平共享，提升停車周轉率。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，林口區文林二街及汐止區保長路等路段，有車輛久停占用，也造成髒亂、破壞市容；交通局在兼顧行車安全及秩序下，規劃路邊停車格，並將自3月起收費管理，以整頓道路空間和市容環境。

另外，針對捷運環狀線及台鐵鳳鳴站開通後的轉乘需求，交通局在新莊區思源路、中正路及鶯歌區龍七路等3條路段，共規劃的221格路邊機車停車格，也同步於3月起實施收費管理，以透過使用者付費機制提高周轉率，解決長期占用問題，並鼓勵民眾多利用轉乘捷運通勤。

本次新增路邊汽、機車停車格收費路段及收費時間、費率如下：

(一)林口區文林二街、文林三街路邊汽車格：收費時段為週一至週五8:00–18:00，每半小時10元。

(二)汐止區保長路路邊汽車格：收費時段為週一至週五8:00–18:00，4小時開單一次，一次30元。

(三)新莊區思源路單號側(中正路至思源路61巷)及中正路(化成路至思源路)路邊機車格：收費時段為週一至週五9:00–17:00，按日計次收費，一次20元。

(四)鶯歌區龍七路路邊機車格：收費時段為週一至週五9:00–17:00，按日計次收費，一次20元。

(五)泰山區明志路3段432巷路邊汽車格：收費時段為週一至週五7:00–20:00，每半小時10元。

聚傳媒

捷運環狀線 停車格 鶯歌 汽車格

新北市交通局為整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘停車秩序，自3月1日起，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，以及林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格實

