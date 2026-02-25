育兒日減1小時工時措施 家長覺得受用但憂流於形式

台北市長蔣萬安宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。消息曝光後，在家長群間掀起熱議，有人直呼「太需要了」，也有人質疑「真的做得到嗎？」會不會僅流於形式。

依據性別平等工作法第19條規定，受雇於30人以上雇主的員工，為撫育未滿3歲子女，可申請每日減少1小時工時或調整工時，但減少的工時不得請求報酬，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤或影響考績。不過，僅限3歲以下幼兒，且無給薪。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，原則上肯定市府方向。台北市物價與房價高，近年不少家庭外流至桃園、新北等地，育兒成本沉重，若能每天提早一小時下班，對接送與陪伴確實有實質幫助。若能針對身心障礙或發展遲緩兒童家庭，提供更彈性或更長時數支持，會更貼近真正需求。

不過，王瀚陽也提醒，補助企業八成、企業自付兩成，是否會對中小企業形成壓力？特別是服務業、利潤較低產業，雇主是否願意配合，仍有變數。若企業成本轉嫁，或在考績、升遷上對育兒員工貼標籤，恐怕讓政策打折。此外，行政流程是否繁瑣、補助是否即時，也會影響企業參與意願。地方政府推動固然可貴，但若缺乏中央層級法制化支持，未來是否延續，仍受政治變動影響。

不少家長也提到，「光是不必天天趕安親班最後一刻，就差很多」，也有人半開玩笑說「生兩個是不是少兩小時」，網路討論區中，質疑聲浪同樣不少。有家長指出，大型國營或上市公司原本就有彈性制度，但責任制產業如媒體、業務外勤等非打卡的性質，就很難說下班就下班，若未明確規範適用方式與勞動監督機制，恐怕仍回到「公司說了算」。