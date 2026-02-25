北市首創補貼育兒家長每日減1小時工時 婦團：可觀察鼓勵效果

北市率全國之先，從三月起試辦「育兒減少工時」試辦計畫，凡參加計畫的公司讓家有12歲以下子女，且有育兒需求的員工每天彈性減小1小時工時，市府將補助減少工時所對應的8成薪資，每家公司最高補助10萬元。對此，婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉認為，可觀察補貼薪資是否提高雇主、家長意願。

3月起，登記設立於台北市的事業單位，只要讓設籍於北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的員工每天減少工時（延後或提早1小時上下班），且薪資不減，就可向北市勞動局申請補助。企業單位每月需至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1.5萬元，每家事業單位補助上限為10萬。

覃玉蓉指出，現行的性別平等工作法明訂，受僱於30人以上企業的勞工，如果撫育未滿3歲子女，可向雇主請求每天減少1小時工作時間，但期間不得請求報酬。礙於減少工時會被扣薪，過去家長請求的意願不高。

覃玉蓉說，北市推出的試辦計畫，擴大讓家中有12歲以下子女的勞工皆可適用，可藉此觀察當政府祭出薪資補貼，是否能發揮鼓勵效果，提高雇主、家長意願，或者其實還需要其他配套措施？

她也提醒，除薪資減損，勞工也會擔心若太頻繁提早下班接送小孩，在職場上會遭受雇主、同事白眼，她認為關鍵仍在於建立職場友善育兒文化，讓育兒需求成為可被理解與接受的常態。