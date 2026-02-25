蔣萬安拍板！北市家有12歲以下孩童 爸媽日減1小時工時工資市府補

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少一小時的工作，而所減少的工資將由市府提供八成補助。

春節連假結束，蔣萬安開工後市政會議中提到，很多家長回到職場、孩子回到校園，前天開學第一天，他也到文山區興華國小去迎接孩子。新的一年正式展開，多數人回到原先的生活節奏，對於許多爸爸媽媽來講，意味著回歸工作以及育兒之間的時間安排，成為每天都要面對的課題。市府有使命幫助家長們避免在職涯生涯以及家庭間痛苦二選一，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性的安排職涯和育兒的步調。

蔣萬安宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動育兒減少工時計畫，對於家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少一小時的工作，而所減少的工資將由市府提供八成補助。

蔣說，這項政策的核心在於三個關鍵：第一，市府借鑒國際的經驗。勞動局主動研究了韓國光州試辦育兒彈性工時的經驗，觀察到他們的成果確實很有感，所以我們參考並且依照臺北的狀況，調整成為最適合我們的模式。

第二，做家長的後援。每天減少一小時的工時，而且是讓員工彈性選擇是在上班或下班的時間，台北一般上班時間比上學時間晚，但放學比下班的時間早。所以我們要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。

第三，與企業共好。這不是增加企業的負擔，而是市府與企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，同時也讓企業更能落實企業社會責任，追求ESG永續經營。

蔣萬安說，這是一項全國首創的措施，也代表台北市推動育兒友善職場的明確態度，台北市要做的，不只是給津貼或補助，而是要給予時間。他要求勞動局不只要受理申請，更要主動走進產業，加強說明溝通，讓企業理解這是對人才的長線投資。台北市的方向很清楚，地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾。要讓每一位願意生、敢生的家長知道，在台北養育下一代，你不是孤軍奮戰。

前天開學第一天，北市長蔣萬安也到文山區興華國小陪小朋友開學。本報資料照片
育兒 工時 蔣萬安

