走入深坑茶山古道林家草厝 新北推山林展演體驗慢生活

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
邀請名民眾一同走進茶山古道，放慢腳步、打開五感。圖／新北市觀旅局提供
邀請名民眾一同走進茶山古道，放慢腳步、打開五感。圖／新北市觀旅局提供

春暖花開時節，山林正好。新北市觀旅局將於3月14日在深坑茶山古道「林家草厝」舉辦「微笑近山走3徑」山林展演主題活動，結合山林健走、茶道藝術與長笛音樂演出，邀請民眾走入近山、回望茶路，在自然與人文交織的場域中放慢腳步，探索深坑四寶之一「茶」的文化底蘊。

首場活動選址於深坑茶山古道，帶領民眾走進早期以茶為生活核心的聚落風景。活動場域「林家草厝」保留傳統聚落風貌，見證人與山林長期共構的生活樣貌，成為結合歷史空間與山林體驗的重要據點。觀旅局表示，希望透過真實場景的沉浸式設計，讓參與者在山林環抱中，感受茶山文化所承載的生活智慧與時代痕跡。

本次活動規畫兩大主軸體驗。「茶道藝術」由專業茶道老師引領，以茶山茶葉為素材，介紹茶山古道與製茶文化的關聯，透過泡茶、品茶過程，引導民眾體會慢飲與靜心的生活哲學；「長笛樂聲的對話」則於林家草厝前演奏，讓悠揚樂音在山林景緻、微風與茶香間流動，營造五感沉浸的近山體驗。

觀旅局長楊宗珉表示，新北擁有豐富的近山資源與多元聚落文化，市府近年持續推動貼近生活、低碳友善的山林活動，引導市民以輕鬆方式親近家山。本次以深坑茶山古道為主軸，串聯在地歷史與自然環境，不僅讓民眾走進山林，也透過茶路故事理解地方產業發展與生活記憶，打造兼具文化深度與環境永續的山林品牌。

「微笑近山走3徑」即日起開放報名，觀旅局邀請民眾一同走進山林、打開五感，在茶香與樂聲之中，感受自然帶來的療癒力量。

新北微笑山線深坑香味登場，3月14日茶山古道茶道體驗開席。圖／新北市觀旅局提供
新北微笑山線深坑香味登場，3月14日茶山古道茶道體驗開席。圖／新北市觀旅局提供
微風與茶香相互交融，走入茶山聞香去。圖／新北市觀旅局提供
微風與茶香相互交融，走入茶山聞香去。圖／新北市觀旅局提供

深坑 微風

