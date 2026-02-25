快訊

天價拖吊爭議延燒！新北民代批詐欺 新北交通局研擬配套

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府。本報資料照
新北市政府。本報資料照

近期道路救援拖吊業者「獅子大開口」衍生多起消費爭議，引發社會關注。包括台北市有女子機車拋錨，5公里開價4萬5千元；大年初二新北烏來傳出10公里收費10萬元；初六桃園又有機車僅拖2公里即被收5萬元，疑似同一業者操作。對此，新北市民代直言，這已非單一消費糾紛，而是疑似有組織、有套路的詐騙行為，雙北市府不能再裝睡。

新北市議員顏蔚慈表示，經了解相關案件，部分業者疑似透過多個公司名稱操作市場，搭配SEO與關鍵字廣告，幾乎壟斷「拖車」、「道路救援」等搜尋結果。民眾在慌亂情況下搜尋求助，多半接觸到相同體系業者，電話報價看似合理，但車輛拖至定點後，再以「上車費、下車費、絞盤費、夜間加成、下雨出勤費」等名目層層加價，金額動輒數萬元，「行徑與詐欺幾乎沒有兩樣，非常惡劣。」

她指出，拖吊車屬汽車運輸業之一環，道路救援與拖吊服務不應長期處於灰色地帶，尤其年假期間觀光地區車流量大增，市府更應建立制度保障市民權益，而不是一句「消費爭議」就輕輕帶過。她主張建立拖吊費率級距上限、訂定定型化契約範本、明訂不得事後追加未告知費用，並對嚴重違規者吊銷營業資格。

對此，新北市交通局表示，已與五都直轄市交通局及法制局消保官討論各地管理機制，朝向研擬合理配套措施，保障消費者權益。交通局指出，目前國內僅高、快速公路等封閉路權範圍，明訂拖吊救援服務收費標準；至於一般道路等開放空間的道路救援拖吊，尚無統一收費制度與程序。

交通局強調，民眾若遇消費爭議，可循現行消費申訴機制，提供業者聯絡方式與交易紀錄，由市府介入協調。未來也將要求業者提供公開透明的收費資訊，並蒐集各界意見後，納入定型化契約規範。考量實務上常有跨高快速道路與跨市轄拖吊行為，市府也將向中央建議訂定統一定型化契約標準，以強化管理機制。

不過，顏蔚慈認為，若僅停留在研議階段，恐難即時遏止亂象，呼籲市府儘速提出具體制度與稽查作為，避免市民在緊急狀況下成為高額收費的受害者。

消保官 新北 詐欺

