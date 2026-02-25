快訊

彭佳慧遭爆對罹癌前經紀人冷血處理 一句話惹寒心

春哥侃陸／中共選舉年有三大變化 打響二十一大前哨戰

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

台北燈節西門町開展 這幾處交通管制注意

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
西門町燈區交通管制範圍。圖／北市交通警察大隊提供
西門町燈區交通管制範圍。圖／北市交通警察大隊提供

2026台北燈節在今天起至3月15日舉行，這次活動分為花博展區及西門展區，其中，西門展區範圍涵蓋紅樓、中華路一段（開封街至長沙街）、中山堂廣場、台灣省城隍廟的武昌街一段。北市交通警察大隊表示，從即日起到閉幕，分為平日及假日管制，請用路人多加留意。

交大表示，燈節自2月25日起每日17時至22時，啟動全區燈組及多元展演活動，並分別於2月25日假花博公園環形廣場、2月26日假西門紅樓廣場進行開幕點燈儀式，預估將吸引大量民眾前往觀賞，為保全現場安全及交通秩序，執行交通管制。

交大表示，由於花博展區都在路外空間舉辦，無需封閉道路。西門展區部分，封閉管制區域，從平日17時到22時，以及假日16時到22時，從酉陽街、延平南路（武昌街至酉陽街）、秀山街管制車輛通行。

交大說，開幕當天的2月26日及假日16時至22時，漢中街（成都路至內江街）雙向、漢中街（內江街至長沙街）北向管制車輛通行。

另外，省城隍廟猜燈謎晚會於2月26日、2月28日、3月3日及3月7日14時至24時，武昌街（重慶南路至博愛路）管制車輛通行。

彈性管制路段則是成都路於開幕的26日，以及假日16時至22時會視現場人潮彈性管制車道。

停車管制部分，交大表示，中華路（開封街至長沙街）於燈節期間16時至22時兩側黃線禁止臨時停車。酉陽街於平日17時至22時及假日16時至22時南側1席裝卸貨停車位暫停使用。秀山街在平日17時至22時及假日16時至22時臺北郵局旁機車停放區（非公有停車格）只出不進。武昌街（武昌街1段22巷至博愛路）於2月26日、2月28日、3月3日及3月7日0時至24時汽機車停車格暫停使用。

另外，公車管制部分，交大表示，配合開幕日及假日漢中街管制，取消停靠1個站位（西門市場〔漢中〕），搭乘公車者可移至前後鄰近站位（內江街或寶慶路）候車，相關資訊請參考臺北市公共運輸處網站。

<a href='/search/tagging/2/西門町' rel='西門町' data-rel='/2/142135' class='tag'><strong>西門町</strong></a>燈區交通管制範圍。圖／北市交通警察大隊提供
西門町燈區交通管制範圍。圖／北市交通警察大隊提供

花博 西門町

延伸閱讀

解放舞禁！1987年飛躍青春舞會 西門町大跳迪斯可

桃園魯冰花季228連假警單向交管 假日公車暢遊3主場

北市無菸年貨大街取締13件 花博西門町燈節違者罰

臺北燈節圓山花博展區提供免費視障按摩

相關新聞

民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

北市民權大橋改建工程發生油漆廠商自小客車從便橋掉落基隆河意外，造成一命危、一受傷。市長蔣萬安今下午主持公安會報，指示各局...

噪音擾人 三鶯線增隔音牆 學校納入優先

捷運三鶯線沿線噪音問題待解，多名里長昨天指出，列車行經人口密集區，軌道摩擦聲與高架段噪音對民眾造成生理與心理干擾。捷運局...

工地漏傳監測數據 北市推雙軌監管

北市在基泰大直損鄰事件後，要求工地上傳安全監測數據的雲端資料，卻有工地未落實，且北市損鄰案居六都之冠，人力卻吃緊，議員憂...

大湳給水廠施工 新北林口、五股、泰山將停水影響6.5萬戶

台灣自來水股份有限公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，將於3月9日啟動施工停水作業，林口全...

深夜清通風井挨批 北捷致歉允諾改善

台北捷運永春站附近的通風豎井，近期在夜半時施作清潔工程，機具發出的大聲響，影響到周遭住戶睡眠休息，北市議員詹為元批，北捷...

台北燈節西門町開展 這幾處交通管制注意

2026台北燈節在今天起至3月15日舉行，這次活動分為花博展區及西門展區，其中，西門展區範圍涵蓋紅樓、中華路一段（開封街...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。