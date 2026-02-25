台北燈節西門町開展 這幾處交通管制注意

2026台北燈節在今天起至3月15日舉行，這次活動分為花博展區及西門展區，其中，西門展區範圍涵蓋紅樓、中華路一段（開封街至長沙街）、中山堂廣場、台灣省城隍廟的武昌街一段。北市交通警察大隊表示，從即日起到閉幕，分為平日及假日管制，請用路人多加留意。

交大表示，燈節自2月25日起每日17時至22時，啟動全區燈組及多元展演活動，並分別於2月25日假花博公園環形廣場、2月26日假西門紅樓廣場進行開幕點燈儀式，預估將吸引大量民眾前往觀賞，為保全現場安全及交通秩序，執行交通管制。

交大表示，由於花博展區都在路外空間舉辦，無需封閉道路。西門展區部分，封閉管制區域，從平日17時到22時，以及假日16時到22時，從酉陽街、延平南路（武昌街至酉陽街）、秀山街管制車輛通行。

交大說，開幕當天的2月26日及假日16時至22時，漢中街（成都路至內江街）雙向、漢中街（內江街至長沙街）北向管制車輛通行。

另外，省城隍廟猜燈謎晚會於2月26日、2月28日、3月3日及3月7日14時至24時，武昌街（重慶南路至博愛路）管制車輛通行。

彈性管制路段則是成都路於開幕的26日，以及假日16時至22時會視現場人潮彈性管制車道。

停車管制部分，交大表示，中華路（開封街至長沙街）於燈節期間16時至22時兩側黃線禁止臨時停車。酉陽街於平日17時至22時及假日16時至22時南側1席裝卸貨停車位暫停使用。秀山街在平日17時至22時及假日16時至22時臺北郵局旁機車停放區（非公有停車格）只出不進。武昌街（武昌街1段22巷至博愛路）於2月26日、2月28日、3月3日及3月7日0時至24時汽機車停車格暫停使用。