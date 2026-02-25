快訊

影／指南宮參拜玉皇大帝 鄭麗文祈求台灣和平

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）與副主席李乾龍（右），上午在指南宮主委高超文（左）陪同，前往指南宮參拜玉皇大帝。鄭麗文致詞時表示，希望新的一年，在台灣每一個人都能夠心平氣和，都能夠和氣致祥。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）與副主席李乾龍（右），上午在指南宮主委高超文（左）陪同，前往指南宮參拜玉皇大帝。鄭麗文致詞時表示，希望新的一年，在台灣每一個人都能夠心平氣和，都能夠和氣致祥。記者黃義書／攝影

今天是正月初九玉皇大帝的生日，也被稱為「天公生」。國民黨主席鄭麗文與副主席李乾龍，上午在指南宮主委高超文陪同，前往台北指南宮參拜玉皇大帝，祈求台灣和平、平安。

鄭麗文致詞時表示，期待藉由在指南宮的參拜，能夠祈求風調雨順、國泰民安，希望新的一年，在台灣每一個人都能夠心平氣和，都能夠和氣致祥。鄭麗文也表示，把台灣我們過去所有的善良、正派、正義感、樸實、努力、拚搏的精神，重新地拾回，相信台灣在我們所有人的團結之下，這顆愛台灣的心，希望台灣和平、平安，期待在共同的願望，及共同的努力之下，一定能夠達成。

鄭麗文也希望中國國民黨在大家的這種期待之下，不會辜負大家的期望，一定繼續在我們所有執政的縣市，認真拚搏做事情，為所有的縣民、市民，做好事情，繼續來為大家服務，也祝福大家都平平安安、健健康康，平安就是福，萬事如意，新的一年，馬上幸福。

國民黨主席鄭麗文（左）上午在指南宮主委高超文（右）陪同，前往指南宮參拜玉皇大帝。高超文向鄭麗文介紹玉皇大帝聖誕法會的陳設。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）上午在指南宮主委高超文（右）陪同，前往指南宮參拜玉皇大帝。高超文向鄭麗文介紹玉皇大帝聖誕法會的陳設。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）與副主席李乾龍（左），上午在指南宮主委高超文（右）陪同，前往指南宮參拜玉皇大帝。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）與副主席李乾龍（左），上午在指南宮主委高超文（右）陪同，前往指南宮參拜玉皇大帝。記者黃義書／攝影

