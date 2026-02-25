噪音擾人 三鶯線增隔音牆 學校納入優先

捷運三鶯線沿線噪音問題待解，多名里長昨天指出，列車行經人口密集區，軌道摩擦聲與高架段噪音對民眾造成生理與心理干擾。捷運局允諾，透過車輪旋削、鋼軌磨軌降低異音，沿線學校納入第一優化區段，規畫增高隔音牆，透過分區分級檢討優化細節。

三鶯線三月將展開初勘前的最後測試，包括連續七天系統穩定性測試，確認緊急逃生設施、安全防護措施、安全標示與票務系統，交通局邀府外專家學者開初勘委員會議，通過再報交通部履勘，可望今年年中通車。

但三鶯線噪音陳情仍不斷，里長昨在三峽、鶯歌行動治理座談會上表示，列車行經路段多為住宅密集區，部分路段鄰近學校，噪音長時間干擾生活作息。日前有教師反映須服止痛藥上課，建議增設或加高隔音牆，從源頭降低噪音。

新北市長侯友宜會中強調即便分貝數符合法規，捷運局仍要做到民眾可接受範圍。

捷運局說，三鶯線十二月起依營運班表進行全車隊測試，期間因頻繁緊急煞車等高強度操作，造成部分電聯車車輪輪緣不均勻磨耗，出現異常震動聲響。車輪旋削與鋼軌磨軌後，未再出現類似「戰車聲」，噪音降十分貝以上。

捷運局指出，請第三方二十四小時監測三百處測點，結果均低於法令標準值五分貝。考量居民實際感受，將採分區分級評估，優先改善敏感區域。

沿線學校納入第一優化區段，包含三峽國中、北大國小及鳳鳴國中等校路段，規畫增高隔音牆，後續並視測試結果，在住宅密集區推動優化措施。捷運局將逐一向陳情住戶說明噪音來源與改善方案，並與地方辦理說明會、會勘後確認細節。

議員卓冠廷指出，捷運局即日起將派員至各校說明噪音防治措施，顯示市府正視問題，應清楚公布分段改善路段與具體方案，避免民眾焦慮。議員江怡臻主張，針對轉彎段、鄰近學校與社區等噪音熱區優先強化隔音牆或軌道潤滑系統，妥善規畫施工時段，降低二次施工影響。