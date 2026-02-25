聽新聞
0:00 / 0:00

噪音擾人 三鶯線增隔音牆 學校納入優先

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
捷運三鶯線預計3月進入初勘準備作業。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線預計3月進入初勘準備作業。圖／新北捷運局提供

捷運三鶯線沿線噪音問題待解，多名里長昨天指出，列車行經人口密集區，軌道摩擦聲與高架段噪音對民眾造成生理與心理干擾。捷運局允諾，透過車輪旋削、鋼軌磨軌降低異音，沿線學校納入第一優化區段，規畫增高隔音牆，透過分區分級檢討優化細節。

三鶯線三月將展開初勘前的最後測試，包括連續七天系統穩定性測試，確認緊急逃生設施、安全防護措施、安全標示與票務系統，交通局邀府外專家學者開初勘委員會議，通過再報交通部履勘，可望今年年中通車。

但三鶯線噪音陳情仍不斷，里長昨在三峽、鶯歌行動治理座談會上表示，列車行經路段多為住宅密集區，部分路段鄰近學校，噪音長時間干擾生活作息。日前有教師反映須服止痛藥上課，建議增設或加高隔音牆，從源頭降低噪音。

新北市長侯友宜會中強調即便分貝數符合法規，捷運局仍要做到民眾可接受範圍。

捷運局說，三鶯線十二月起依營運班表進行全車隊測試，期間因頻繁緊急煞車等高強度操作，造成部分電聯車車輪輪緣不均勻磨耗，出現異常震動聲響。車輪旋削與鋼軌磨軌後，未再出現類似「戰車聲」，噪音降十分貝以上。

捷運局指出，請第三方二十四小時監測三百處測點，結果均低於法令標準值五分貝。考量居民實際感受，將採分區分級評估，優先改善敏感區域。

沿線學校納入第一優化區段，包含三峽國中、北大國小及鳳鳴國中等校路段，規畫增高隔音牆，後續並視測試結果，在住宅密集區推動優化措施。捷運局將逐一向陳情住戶說明噪音來源與改善方案，並與地方辦理說明會、會勘後確認細節。

議員卓冠廷指出，捷運局即日起將派員至各校說明噪音防治措施，顯示市府正視問題，應清楚公布分段改善路段與具體方案，避免民眾焦慮。議員江怡臻主張，針對轉彎段、鄰近學校與社區等噪音熱區優先強化隔音牆或軌道潤滑系統，妥善規畫施工時段，降低二次施工影響。

延伸閱讀

三鶯線3月啟動初勘作業 目前還在做這些測試

挑半夜清潔通風井？ 議員點出漏洞 北捷：調整彈性作業

侯友宜行動治理聚焦三鶯線噪音 捷運局將採分區優化

新北捷運夜景再進化 三鶯線橋梁光雕通車同步啟用

相關新聞

民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

北市民權大橋改建工程發生油漆廠商自小客車從便橋掉落基隆河意外，造成一命危、一受傷。市長蔣萬安今下午主持公安會報，指示各局...

深夜清通風井挨批 北捷致歉允諾改善

台北捷運永春站附近的通風豎井，近期在夜半時施作清潔工程，機具發出的大聲響，影響到周遭住戶睡眠休息，北市議員詹為元批，北捷...

工地漏傳監測數據 北市推雙軌監管

北市在基泰大直損鄰事件後，要求工地上傳安全監測數據的雲端資料，卻有工地未落實，且北市損鄰案居六都之冠，人力卻吃緊，議員憂...

噪音擾人 三鶯線增隔音牆 學校納入優先

捷運三鶯線沿線噪音問題待解，多名里長昨天指出，列車行經人口密集區，軌道摩擦聲與高架段噪音對民眾造成生理與心理干擾。捷運局...

中興橋引道拓寬 定調「先建後拆」降低交通衝擊

連接臺北市萬華區與新北市三重區的重要通道——中興橋，目前正進行「中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，工程由臺北市政府工務局新建工程處辦理，預計於116年9月完工。

228連假 新北市路邊平日車格暫停收費

春節連假過後，緊接著228連續假期，新北市交通局表示，228連假期間，全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；商圈及觀光風景區的假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出採買、出遊的民眾好找停車位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。