深夜清通風井挨批 北捷致歉允諾改善
台北捷運永春站附近的通風豎井，近期在夜半時施作清潔工程，機具發出的大聲響，影響到周遭住戶睡眠休息，北市議員詹為元批，北捷相關清洗作業沒有標準作業時間，也無法適用北市道路挖掘自治條例，形同漏洞。北捷致歉，並承諾未來會依照當地環境、時間彈性作業。
詹為元表示，該通風豎井位於忠孝東路五段四二三巷四弄與虎林街交叉口，現場使用高空作業吊車、高壓清洗機具並搭配發電機供電，特別在夜深休息時間運轉，聲音非常擾人。此工程並非搶救工程，為什麼要夜間進行？且捷運公司與廠商簽訂的契約內容，並未明確約定清洗作業的施工時段，僅以「夜間」為原則。
他也說，同樣問題在三年前就有民眾反映夜間清洗製造出噪音，顯見北捷對於清潔外牆的時間安排缺乏標準。若再以北市「道路挖掘管理自治條例」規範夜間施工，雖然說明住宅區施工規範，但是捷運外牆清洗並未在內，導致無法適用條例形成漏洞。
北捷表示，原本考量避開附近市場上午七時至晚上七時的人潮尖峰時段，採夜間施作，造成周邊住戶不便，深感抱歉。已調整清洗工作時間，並要求加強機具噪音控管，降低對周邊居民的干擾。同時，其餘車站周邊相關清潔作業，也都會依照當地環境、住宅區等依時間彈性作業。
