工地漏傳監測數據 北市推雙軌監管

北市在基泰大直損鄰事件後，要求工地上傳安全監測數據的雲端資料，卻有工地未落實，且北市損鄰案居六都之冠，人力卻吃緊，議員憂心，北市「大都更時代」成「大損鄰時代」；建管處說，以「監測數據全面公開」、「公會每月逐案檢查」雙軌並進，強化建築工地安全監管。

建管處要求涉連續壁施作及地下室開挖的建築及雜項工程，須設工地安全監測數據的雲端資料庫，包括數據即時更新留存，以及告示牌規範化設置QR Code，讓民眾掃描、查閱進度。

但北投民眾發現住家旁一處建案工地，公開的監測數據整整消失二個月，五、六月雖有陸續上傳，七月至九月卻出現有做才傳、沒做就不傳，或上傳後又下架等狀況。

議員黃瀞瑩直呼太離譜，並點出北市前年損鄰案申請達二七六件，居六都之冠，去年也超過二百件，但是負責全市工地巡查與損鄰協調的建管處人員僅十二位，人力如此吃緊，監管品質一定會下降，因此要求改善。

建管處回應，北投一案未確實上傳監測數據，已通知承監造人立即改善。北市前年損鄰列管一○九件，去年損鄰列管四件，未來承監造人勘驗檢查表、樓板勘驗檢查表將納入檢核項目，建管處不只於樓板勘驗時查核雲端資料庫，也於委託專業技師公會地下室開挖檢查時一併查核，另季度工地總檢納入抽查檢視項目。

建管處說，為提升監管量能，採「外部專業分流」策略，強化現場查核密度，導入專業公會分流，落實「每月逐案」現地檢查。