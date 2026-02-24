馬太鞍部落巡迴感恩行動 走進淡水傳遞團結力量

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
馬太鞍部落以實際行動回應曾經伸出援手的各界力量，讓災後復原不只是重建家園，更是重建彼此之間深刻而真摯的連結。 圖／紅樹林有線電視提供
馬太鞍部落以實際行動回應曾經伸出援手的各界力量，讓災後復原不只是重建家園，更是重建彼此之間深刻而真摯的連結。 圖／紅樹林有線電視提供

由花蓮縣光復鄉大馬太鞍社區發展協會主辦的「災後復原支持 × 巡迴感恩行動 × 文化實踐」計畫，巡迴來到新北市淡水區，並於將捷金鬱金香酒店設立休息與整備據點，透過文化展演與感謝儀式，向曾投入馬太鞍堰塞湖災害救援的「鏟子超人」志工團隊及相關單位，表達部落最誠摯的感謝。

此次計畫以「災後復原支持 × 巡迴感恩行動 × 文化實踐」為核心，採取行動導向、跨區域且具公共性的辦理方式，透過部落自主組織與分工，結合文化展演、實地致謝與交流紀錄，不僅具體回饋災後支持力量，也進一步累積部落災後復原的寶貴經驗。

主辦單位表示，本次巡迴行動秉持「主動前往、親自致謝、具體回饋」三大原則，由 FATA’AN 部落代表走向全台各地，親自拜訪曾實際投入馬太鞍堰塞湖災害救援的重型機具志工、民間救災機具團隊、義消及相關志工組織。巡迴名單則由部落會議彙整災後紀錄，並與相關單位提供資料確認，確保感謝對象具體且具代表性。

此次巡迴至淡水期間，部落特別安排文化展演儀式，讓感恩行動融入深厚的族群精神與文化內涵。活動以FATA’AN 部落傳統迎賓曲舞揭開序幕，展現部落禮儀與文化尊重，感謝儀式中，部落代表也分享災後復原歷程，說明「鏟子超人」在關鍵時刻所扮演的重要角色與貢獻。透過上述文化實踐，使感恩行動不僅停留於形式，更成為部落文化價值的具體展現，傳遞團結、守望、互助與世代傳承的精神。

將捷金鬱金香酒店總經理紀維綺表示，此次很榮幸能協助馬太鞍部落族人巡迴行程，提供休息與整備空間，讓族人在奔波行程中獲得支持與安定。「希望能將鏟子超人們的愛心延續下去，也很開心見證這份跨地域的感謝與情誼。相信，企業在社會中扮演的角色，不只是服務旅客，更是在需要的時刻，成為一個溫暖而穩定的支持力量。」

透過這場跨越地域的巡迴感恩行動，馬太鞍部落以實際行動回應曾經伸出援手的各界力量，讓災後復原不只是重建家園，更是重建彼此之間深刻而真摯的連結。

