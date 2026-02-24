兼顧安全與美觀 汐止區伊士曼公園櫻花修剪盼花開更茂盛

在汐止區明峰街298巷的伊士曼公園，是附近居民運動休閒的地方，為了綠美化景觀，北山里辦公處種植了一整排的櫻花，只是時間一久，櫻花越長越高，樹枝都卡到了上頭的電線，所以過完年，花開過後，里長林徵熊動員志工進行修剪，希望修剪過後的櫻花樹能夠橫向發展，明年花開更茂盛。

北山里長林徵熊表示，早期在伊士曼公園有種了好幾棵櫻花樹，經過好幾年，現在櫻花已經長的太高，影響到上頭的電纜線，為了安全考量，有請志工協助幫忙修剪，才不會一直往上面長，因為繼續往上長的話，可能也不會那麼漂亮，整個修剪後，就會往旁邊生長，明年開花會更茂盛更漂亮。

北山里環保志工隊長楊鐵雄說，志工都很認真，修一修也好，不然櫻花越長越高，都會卡到電線，也危險，所以公園裡的櫻花樹經過修剪，在之後發芽開的花會更美，明年有更漂亮的櫻花可以欣賞。