路燈擋櫻花樹影響拍美照 汐止康誥坑溪步道要改景觀燈

汐止區文化里櫻花季每年都吸引好多的賞櫻人潮，只是這幾年有不少民眾反應，在賞櫻花拍美照的時候，都會拍到一支支的電桿，實在影響美感，所以新北市議員白珮茹也協助爭取，等今年櫻花季過後，就會將沿線的路燈桿改成比較矮的景觀燈，讓明年櫻花開時，民眾就能拍出更美的櫻花美照。

新北市議員白珮茹提到，因為有很多賞櫻的民眾跟里長反應，希望能夠將燈桿矮化，讓櫻花季整體美感會更好，避免燈桿破壞畫面，也很感謝新北市政府有聽到地方的聲音，接下來會把康誥坑溪沿岸的路燈進行美化，希望讓民眾可以來盡情賞櫻拍照，捕捉整棵櫻花美麗的畫面，市府水利局會在櫻花季結束後施工，希望未來在燈桿改善後，民眾可以拍到更多漂亮的照片。

文化里長余寶聰指出，整排的路燈燈桿立在那，尤其在文化里這段的櫻花是最漂亮的，這幾年都爆開、滿開，就有民眾反應，路燈立整排，會影響拍櫻花的美，所以就有請議員白珮茹協助，爭取水利局一些經費，施作矮燈，現在經費有了，但是趕不及今年的櫻花季，之後就會開始施工，等到做好後，明年櫻花在開的時候，觀光客來或是市民來拍照就會美美的，不會再有路燈阻礙，影響美感。