快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

路燈擋櫻花樹影響拍美照 汐止康誥坑溪步道要改景觀燈

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
文化里櫻花步道的燈桿將改為景觀燈，讓民眾拍美照時不會被燈桿阻礙。 圖／觀天下有線電視提供
文化里櫻花步道的燈桿將改為景觀燈，讓民眾拍美照時不會被燈桿阻礙。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化里櫻花季每年都吸引好多的賞櫻人潮，只是這幾年有不少民眾反應，在賞櫻花拍美照的時候，都會拍到一支支的電桿，實在影響美感，所以新北市議員白珮茹也協助爭取，等今年櫻花季過後，就會將沿線的路燈桿改成比較矮的景觀燈，讓明年櫻花開時，民眾就能拍出更美的櫻花美照。

新北市議員白珮茹提到，因為有很多賞櫻的民眾跟里長反應，希望能夠將燈桿矮化，讓櫻花季整體美感會更好，避免燈桿破壞畫面，也很感謝新北市政府有聽到地方的聲音，接下來會把康誥坑溪沿岸的路燈進行美化，希望讓民眾可以來盡情賞櫻拍照，捕捉整棵櫻花美麗的畫面，市府水利局會在櫻花季結束後施工，希望未來在燈桿改善後，民眾可以拍到更多漂亮的照片。

文化里長余寶聰指出，整排的路燈燈桿立在那，尤其在文化里這段的櫻花是最漂亮的，這幾年都爆開、滿開，就有民眾反應，路燈立整排，會影響拍櫻花的美，所以就有請議員白珮茹協助，爭取水利局一些經費，施作矮燈，現在經費有了，但是趕不及今年的櫻花季，之後就會開始施工，等到做好後，明年櫻花在開的時候，觀光客來或是市民來拍照就會美美的，不會再有路燈阻礙，影響美感。

櫻花季 汐止

延伸閱讀

汐止區文化里溪畔櫻花開8成 適合走春賞花低碳遊

汐止在地企業做愛心 捐白米、發熱衣助弱勢暖暖過年

連18年寒冬送暖 汐止區江北里募1,500公斤白米助弱勢

藍營新北市長人選遲未定案…他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態

相關新聞

民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

北市民權大橋改建工程發生油漆廠商自小客車從便橋掉落基隆河意外，造成一命危、一受傷。市長蔣萬安今下午主持公安會報，指示各局...

大湳給水廠施工 新北林口、五股、泰山將停水影響6.5萬戶

台灣自來水股份有限公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，將於3月9日啟動施工停水作業，林口全...

中興橋引道拓寬 定調「先建後拆」降低交通衝擊

連接臺北市萬華區與新北市三重區的重要通道——中興橋，目前正進行「中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，工程由臺北市政府工務局新建工程處辦理，預計於116年9月完工。

228連假 新北市路邊平日車格暫停收費

春節連假過後，緊接著228連續假期，新北市交通局表示，228連假期間，全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；商圈及觀光風景區的假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出採買、出遊的民眾好找停車位。

超有感地震！北市3級...蔣萬安臉書報平安 提醒謹記3步驟

今天中午12時37分左右，東北地區發生有感地震，台北市長蔣萬安第一時間也在臉書報平安，並且提醒市民朋友注意自身安全，當心...

三鶯線3月啟動初勘作業 目前還在做這些測試

通車在即！新北市長侯友宜今天前往三峽、鶯歌舉行行動治理強調，三鶯線一直都按照期程在走，希望今年年中順利通車。捷運局表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。