民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午主持公安會報。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午主持公安會報。記者林麗玉／攝影

北市民權大橋改建工程發生油漆廠商自小客車從便橋掉落基隆河意外，造成一命危、一受傷。市長蔣萬安今下午主持公安會報，指示各局處，市府辦理各項工程務必落實職業安全衛生管理；工程督導責任；強化各工項危害辨識、防護措施、確保施工現場安全。

蔣萬安今天下午主持公安會報，也現場問及勞動局今天民權大橋車輛墜河意外，處長何洪丞表示，初步了解，這起工安意外是兩名的鋼構塗裝包商，就是下包的再下包，駕駛自己得自用小客車從鋼構的工區便橋，行駛到構台區當中，連人帶車墜落基隆河，事故發生在工區裡面，儘管不是施工過程，但還是要去了解工區是否有安全危害，詳細原因因勞檢員還在現場了解中。

蔣萬安也裁示，今天發生這件意外，勞檢處一定要徹底了解、事後調查發生原因，進行相關施工現場是否落實施工安全措施，並且了解改進，同時各局處相關施工案件，也必須落實各項防護措施。另外，勞檢處也要加強各項專案檢查、教育訓練，提升事先預防，降低任何職災發生。

蔣也提醒局處，市府辦理的各項工程案件，務必落實職業安全衛生管理、工程督導責任，強化各工項危害辨識、防護措施、確保施工現場安全。

北市長蔣萬安今天下午主持公安會報，也現場問及勞動局今天民權大橋車輛墜河意外後續調查。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午主持公安會報，也現場問及勞動局今天民權大橋車輛墜河意外後續調查。記者林麗玉／攝影

