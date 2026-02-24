中興橋引道拓寬 定調「先建後拆」降低交通衝擊

連接臺北市萬華區與新北市三重區的重要通道——中興橋，目前正進行「中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，工程由臺北市政府工務局新建工程處辦理，預計於116年9月完工。新北市交通局表示，施工前已與臺北市相關單位召開交通維持計畫會議，針對兩市往返車流影響充分討論，並提出專業建議。北市已調整為「先建後拆」、分階段施工方式，盡量降低交通衝擊。

交通局交通安全科科長李友欽表示，工程自114年9月9日開工，目前正施作引道拓寬段橋墩工程。施工期間，臺北端除銜接段施工時段外，其餘時間橋上仍維持雙向至少各2線車道通行，請駕駛人依現場標誌行駛。

交通局提醒，雖然施工範圍在臺北市境內，但因中興橋為雙北重要通勤路線，新北市也提前做好配套措施。未來若有匝道封閉或動線調整，施工單位將於新北端設置清楚的改道指示牌面，新北市交控中心並將透過三重區成功路、環河南路及新北大橋引道等入口處的資訊可變標誌（CMS），即時發布施工及路況資訊，協助駕駛人提早改道。

此外，雙北兩市交控中心將保持密切聯繫，視車流狀況機動調整兩端路口號誌秒數，減少壅塞情形，確保往返雙北交通順暢與行車安全。

交通局也呼籲，施工期間請用路人多加留意現場指示牌面，並可多利用替代路線或大眾運輸工具，共同配合工程推動，讓交通改善工程順利完成。

聚傳媒