聽新聞
0:00 / 0:00
中興橋引道拓寬 定調「先建後拆」降低交通衝擊
連接臺北市萬華區與新北市三重區的重要通道——中興橋，目前正進行「中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，工程由臺北市政府工務局新建工程處辦理，預計於116年9月完工。新北市交通局表示，施工前已與臺北市相關單位召開交通維持計畫會議，針對兩市往返車流影響充分討論，並提出專業建議。北市已調整為「先建後拆」、分階段施工方式，盡量降低交通衝擊。
交通局交通安全科科長李友欽表示，工程自114年9月9日開工，目前正施作引道拓寬段橋墩工程。施工期間，臺北端除銜接段施工時段外，其餘時間橋上仍維持雙向至少各2線車道通行，請駕駛人依現場標誌行駛。
交通局提醒，雖然施工範圍在臺北市境內，但因中興橋為雙北重要通勤路線，新北市也提前做好配套措施。未來若有匝道封閉或動線調整，施工單位將於新北端設置清楚的改道指示牌面，新北市交控中心並將透過三重區成功路、環河南路及新北大橋引道等入口處的資訊可變標誌（CMS），即時發布施工及路況資訊，協助駕駛人提早改道。
此外，雙北兩市交控中心將保持密切聯繫，視車流狀況機動調整兩端路口號誌秒數，減少壅塞情形，確保往返雙北交通順暢與行車安全。
交通局也呼籲，施工期間請用路人多加留意現場指示牌面，並可多利用替代路線或大眾運輸工具，共同配合工程推動，讓交通改善工程順利完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。