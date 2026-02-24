快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

聽新聞
0:00 / 0:00

中興橋引道拓寬 定調「先建後拆」降低交通衝擊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

連接臺北市萬華區與新北市三重區的重要通道——中興橋，目前正進行「中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，工程由臺北市政府工務局新建工程處辦理，預計於116年9月完工。新北市交通局表示，施工前已與臺北市相關單位召開交通維持計畫會議，針對兩市往返車流影響充分討論，並提出專業建議。北市已調整為「先建後拆」、分階段施工方式，盡量降低交通衝擊。

交通局交通安全科科長李友欽表示，工程自114年9月9日開工，目前正施作引道拓寬段橋墩工程。施工期間，臺北端除銜接段施工時段外，其餘時間橋上仍維持雙向至少各2線車道通行，請駕駛人依現場標誌行駛。

交通局提醒，雖然施工範圍在臺北市境內，但因中興橋為雙北重要通勤路線，新北市也提前做好配套措施。未來若有匝道封閉或動線調整，施工單位將於新北端設置清楚的改道指示牌面，新北市交控中心並將透過三重區成功路、環河南路及新北大橋引道等入口處的資訊可變標誌（CMS），即時發布施工及路況資訊，協助駕駛人提早改道。

此外，雙北兩市交控中心將保持密切聯繫，視車流狀況機動調整兩端路口號誌秒數，減少壅塞情形，確保往返雙北交通順暢與行車安全。

交通局也呼籲，施工期間請用路人多加留意現場指示牌面，並可多利用替代路線或大眾運輸工具，共同配合工程推動，讓交通改善工程順利完成。

聚傳媒

標誌 三重

延伸閱讀

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

北市民權大橋工程意外！工人汽車墜基隆河 2人送醫急救

挑半夜清潔通風井？ 議員點出漏洞 北捷：調整彈性作業

豐原客運公車彎道跨雙黃線擦撞轎車 交通局裁罰要求強化駕駛訓練

相關新聞

民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

北市民權大橋改建工程發生油漆廠商自小客車從便橋掉落基隆河意外，造成一命危、一受傷。市長蔣萬安今下午主持公安會報，指示各局...

大湳給水廠施工 新北林口、五股、泰山將停水影響6.5萬戶

台灣自來水股份有限公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，將於3月9日啟動施工停水作業，林口全...

中興橋引道拓寬 定調「先建後拆」降低交通衝擊

連接臺北市萬華區與新北市三重區的重要通道——中興橋，目前正進行「中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，工程由臺北市政府工務局新建工程處辦理，預計於116年9月完工。

228連假 新北市路邊平日車格暫停收費

春節連假過後，緊接著228連續假期，新北市交通局表示，228連假期間，全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；商圈及觀光風景區的假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出採買、出遊的民眾好找停車位。

超有感地震！北市3級...蔣萬安臉書報平安 提醒謹記3步驟

今天中午12時37分左右，東北地區發生有感地震，台北市長蔣萬安第一時間也在臉書報平安，並且提醒市民朋友注意自身安全，當心...

三鶯線3月啟動初勘作業 目前還在做這些測試

通車在即！新北市長侯友宜今天前往三峽、鶯歌舉行行動治理強調，三鶯線一直都按照期程在走，希望今年年中順利通車。捷運局表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。