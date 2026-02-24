228連假 新北市路邊平日車格暫停收費

春節連假過後，緊接著228連續假期，新北市交通局表示，228連假期間，全市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；商圈及觀光風景區的假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出採買、出遊的民眾好找停車位。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，今年228連假自2月27日(周五)至3月1日(周日)，為期3天，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲等區域商圈、老街或觀光風景區的假日收費路邊停車格，則維持假日收費（如附表）。

交通局提醒，民眾繳納新北市路邊停車費相當方便，除了可使用 Pi 錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay 及遠傳心生活等 10 家行動支付 App 線上完成繳費外，也可透過全國繳費網，或到 7-11、全家、萊爾富、OK 便利商店的多媒體機查詢並繳費，省時又不怕忘記。

