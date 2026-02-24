大湳給水廠施工 新北林口、五股、泰山將停水影響6.5萬戶

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
臨時供水站示意圖。圖／新北市水利局提供
台灣自來水股份有限公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，將於3月9日啟動施工停水作業，林口全區及泰山、五股部分地區受影響，總計停水戶數達6萬5393戶。新北市水利局表示，將督促台水公司儘速完工，並設置13處臨時供水站及安排水車待命。

依台水公司公告，林口區全區將於3月9日上午8時起至當日24時止停水，為期16小時。泰山及五股部分地區則自3月9日上午8時起停水，其中泰山區大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路）以及五股區福德里、德音里部分路段，將停水至3月10日凌晨2時，為期18小時；泰山區大科里南林路則停水至3月10日上午5時，時間最長達21小時。

水利局指出，為減少對民眾生活影響，已規畫13處臨時供水站，分別設於林口區南勢市民活動中心、麗林國小、林口國宅郵局、林口路竹林路口、贊天宮、林口區公所、師範大學、湖南市民活動中心及竹林路350號斜對面等地；泰山區則設於大科里民活動中心與黎明技術學院；五股區設於登林路81號及德音里外寮路1號。停水期間如有取水需求，民眾可前往臨時供水站，或聯繫台水公司申請水車協助。

水利局提醒，民眾可提前儲水備用，並注意用水安全及容器清潔，待復水後應先排放管線內濁水，確認水質清澈後再行使用。市府也將持續與台水公司保持聯繫，力求縮短停水時間，降低影響。

停水 林口 水公司

