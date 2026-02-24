都更損鄰改革遭批有瑕疵 北市建管處：已強化監測

為防都更損鄰，北市府推改革作法，議員指北投某工地監測數據消失，民眾檢舉才稽查有瑕疵。建管處今天表示，非接獲檢舉才介入，已強化安全監測與監管機制，確保施工安全。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩以資料提到，基泰大直民宅塌陷案發生後，台北市政府針對都更損鄰啟動改革做法，如承諾引入第三方判定、監測數據透明化等。

她說，北市府對都更損鄰推出改革作法的其中1項是要求建商把監測數據上傳雲端，市民透過掃描 QRCode，就可掌握相關數據。但有北投區市民陳情在住家旁工地的監測數據竟消失約2個月。

她表示，經詢問北市府局處後得到答案竟是要民眾檢舉才稽查。且北市在2024年損鄰案共276件，但建管處負責工地巡查與損鄰協調的僅12人，人力吃緊，監管品質一定下降。

黃瀞瑩說，北市府應落實策進作為，如檢討監測數據上傳的強制性與即時性，並提出人力補強或分流方案，且應教導民眾當監測數據異常時通報與應變流程。

北市建築管理工程處表示，工地安全監測並非僅於接獲檢舉後才介入，已訂定明確規定即主動查核機制，落實資訊全面公開，包含強制設置雲端資料庫等做法。

建管處表示，發現工地有違規或未上傳監測資料，將依建築法裁罰，確保落實制度。且針對工地監測數據接近警戒值或達到行動值，已設置明確應變流程，民眾若對監測數據有疑慮，可依告示牌聯繫承造人或撥1999通報。

此外，發生施工損鄰爭議，建管處會依台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則，指派第三方公會並與承造人及監造人現場勘查，確保處理過程公平、公正。