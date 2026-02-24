三鶯線3月啟動初勘作業 目前還在做這些測試

通車在即！新北市長侯友宜今天前往三峽、鶯歌舉行行動治理強調，三鶯線一直都按照期程在走，希望今年年中順利通車。捷運局表示，目前正進行初勘前置作業，包括營運班表系統穩定測試、緊急逃生設施，還有安全防護、標示與票務系統等，就會和捷運公司一起報請市府初勘。

三鶯線是新北市府自辦的第一條中運量捷運，全長14.29公里，共設置12站，起於土城線頂埔站，經三峽地區，最後在鶯歌鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，並保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路。

主體工程2016年開工，預計今年3月展開初勘前的最後測試。新北捷運局表示，依規定捷運系統初勘前，須依照未來通車初期營運班表展開連續七天系統穩定性測試，以確認系統運作正常，並確認具備緊急逃生設施、安全防護措施及安全標示，且票務系統測試正常，還有完成整體系統獨立查證與確證報告等。

捷運局說，捷運公司也會進駐營運必需人員、完成各項營運規章及異常狀況排除的模擬演練後，接續由捷運局、捷運公司共同報請市府辦理初勘。

捷運局說，初勘執行階段，將由交通局邀集府外專家學者召開初勘委員會會議，初勘檢查方式分為簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及緊急應變處置等。

並依檢視類別分為土建、機電及營運等3組，初勘後完成改善事項，接續報交通部履勘。

侯友宜在今天行動治理時指出，三鶯線一直按照期程在走，現正在全線測試當中，測試完後會報給交通部來核定，全力以赴，希望今年年中就能夠順利通車。