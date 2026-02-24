快訊

挑半夜清潔通風井？ 議員點出漏洞 北捷：調整彈性作業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運永春站附近的通風豎井，因為清掃聲音過大，被民眾檢舉。示意圖。本報資料照片
台北捷運永春站附近的通風豎井，因為清掃聲音過大，被民眾檢舉。示意圖。本報資料照片

台北捷運永春站附近的通風豎井，近期在夜半時施作清潔工程，機具的發出的大聲響，影響到周遭住戶睡眠休息，北市議員詹為元接獲陳情後經查，北捷相關清洗作業沒有明確標準時間，也無法適用北市道路挖掘自治條例，形同漏洞。北捷回應，主要考量周邊市場營業時間，未來也會調整以彈性作業。

詹為元表示，該通風豎井位於忠孝東路五段423巷4弄與虎林街交叉口，由於現場使用高空作業吊車、高壓清洗機具並搭配發電機供電，特別在夜深休息時間運轉，聲音非常擾人。

他認為，此工程並非搶救工程，為什麼要夜間進行，且捷運公司與廠商簽訂的契約內容，並未明確約定清洗作業的施工時段，僅以「夜間」為原則。

他也說，同樣問題在三年前就有民眾反映夜間清洗製造出噪音，顯見北捷對於清潔外牆的時間安排缺乏標準。若再以北市「道路挖掘管理自治條例」規範夜間施工，雖然說明住宅區施工規範，但是捷運外牆清洗並未在內，導致無法適用條例形成漏洞。

詹為元認為，機電署於典型動力機具，噪音影響與之前納管的挖掘工程本質相似，北市府也要通盤檢討包含清潔、設備保養、清疏等非挖掘使用動力機具的作業管制原則。

北捷說明，原本考量避開鄰近市場的早市上午7時至晚上7時的黃昏市場人潮尖峰，所以採夜間施作，造成周邊住戶不便，深感抱歉。

北捷表示，已調整清洗工作時間，並要求加強機具噪音控管，降低對周邊居民的干擾。同時，其餘車站周邊相關清潔作業，也都會依照當地環境、住宅區等依時間彈性作業。

台北捷運 北市府 噪音

相關新聞

三鶯線3月啟動初勘作業 目前還在做這些測試

通車在即！新北市長侯友宜今天前往三峽、鶯歌舉行行動治理強調，三鶯線一直都按照期程在走，希望今年年中順利通車。捷運局表示，...

侯友宜行動治理聚焦三鶯線噪音 捷運局將採分區優化

捷運三鶯線預計今年中通車，測試帶來的噪音問題，是今天三峽、鶯歌區行動治理座談會重點。新北市長侯友宜會中強調即便分貝數符合...

北市職安模擬訓練再升級 體驗吊掛、電焊、綁鋼筋工地實況

為了防止工安意外，北市設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，市長蔣萬安也曾親自體驗，去年完成更新，除了新增「局限空間體...

北投工地監測數據消失2個月？ 黃瀞瑩：別讓大都更成大「損鄰」時代

2023年基泰大直建築工地損鄰事件，北市府修損鄰規則納第三方認定，也要求監測數據透明化。但北投民眾發現住家旁工地的監測數...

推全面禁菸 專家：法規配套先做好

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

