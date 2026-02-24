侯友宜行動治理聚焦三鶯線噪音 捷運局將採分區優化

捷運三鶯線預計今年中通車，測試帶來的噪音問題，是今天三峽、鶯歌區行動治理座談會重點。新北市長侯友宜會中強調即便分貝數符合法規，捷運局仍要做到民眾可接受範圍。捷運局表示，三鶯線列車經車輪旋削降低異音、鋼軌磨軌後已大幅降低異音，考量敏感區域需求，優先將沿線學校納入第一優化區段。據悉，捷運局擬增高隔音牆，但詳細優化細節將待與地方說明溝通後確定。

捷運三鶯線進入最後測試階段，但地方各黨派民代，都接獲許多捷運沿線居民與學校陳情噪音擾民，甚至有老師直言要帶止痛藥上課，才能不被噪音影響。

今天侯友宜赴鶯歌、三峽地區舉辦行動治理座談會，會中討論焦點仍是三鶯線何時通車，與近期帶來的噪音問題。包括鳶山里長周文美、龍埔里長陳椿瑩、龍恩里長黃家賢、溪北里長林清明、溪南里長蘇伯聰等，都直言三鶯線行經的各里路段，因居住人口密集且緊鄰軌道，運轉產生的軌道摩擦聲及高架段噪音，對周邊社區產生24小時生理及心理干擾，建議設置隔音牆降低噪音來源，維護住戶居住生活品質。

捷運局回應，三鶯線電聯車自去年下半年起陸續辦理全線動態測試，12月起依營運班表全車隊測試，因測試需頻緊緊急煞車等高強度操作，使部分電聯車車輪輪緣產生不均勻磨耗，產生異常震動如戰車聲響，目前經過車削、磨軌等措施後，今年1月26日至2月3日期間，已無類似戰車聲響，且噪音大幅降低10分貝以上。

捷運局強調，雖量測結果符合噪音標準內，不過市府重視居民感受，將整體性評估優化及採分區分級方式推動，以降低沿線噪音維護社區品質並符合民眾期待。

捷運局補充，三鶯線列車經過車輪旋削降低異音、鋼軌磨軌等作為後，已大幅降低異音，但考量敏感區域需求，市府將優先將沿線學校納入第一優化區段，詳細細節會與民眾說明會勘後確認。

據悉，先前曾反映過的三峽國中、北大國小與鳳鳴國中都會增高隔音牆，再後續根據測試結果，於住宅區等地方「優化」

捷運局也說，先前第三方針對300個測量點持續24小時監測，目前初步量測分析結果都少於法令值5分貝，但為了更關心民眾感受，捷運局安排逐一向陳情住戶詳細說明， 聆聽地方意見後評估優化方案。捷運局長李政安也補充，會向民眾清楚說明噪音來源，與相關優化方案。

新北市議員卓冠廷說，明天起捷運局將派員到各校說明相關防治噪音措施，代表他的反映市府已經聽到，過他強調，既然市府已完成評估，市府要分段去做他沒有意見，但哪幾段、有哪些方案應該更清出說明，民眾才不會焦慮與不安。