快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

北市職安模擬訓練再升級 體驗吊掛、電焊、綁鋼筋工地實況

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府為了防止工安意外，設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，此為市長蔣萬安2024年8月出席開幕活動，體驗沉浸式互動訓練系統。本報資料照片／記者林伯東攝影
北市府為了防止工安意外，設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，此為市長蔣萬安2024年8月出席開幕活動，體驗沉浸式互動訓練系統。本報資料照片／記者林伯東攝影

為了防止工安意外，北市設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，市長蔣萬安也曾親自體驗，去年完成更新，除了新增「局限空間體驗區」外，也同更新既有體驗設備，目前共設置包含屋頂、施工架、感電、起重機、露天開挖、鋼筋綁紮、吊掛、電焊、太陽能屋頂、下水道管線、冷凍系統管路修繕、地下汙水池防水塗布等12項作業體驗。

勞動局指出，不同於以往傳統或口頭的授課的方式，XR訓練透過沉浸式、互動式體驗，讓工作者「在安全環境中看見風險」，預先辨識危害來源，提高現場判斷能力與風險意識。從今年起，已納入職業安全衛生在職教育訓練課程，預期今年可辦理60場次、約2400人次參加模擬體驗，讓科技真正成為第一線防災工具。

此外，北市勞檢處表示，從整體數據來看，台北市在職業安全管理上也展現具體成效。「職災千人率」是評估職業安全與健康狀況的重要指標，該數值是指在某一特定時間內，因職業傷害而請領職災給付的人數，包括傷病、失能、死亡等，占投保職業災害保險人數的千分比。

勞檢處指出，台北市職災千人率長期為六都最低，在職災風險最高的營建、運輸等行業千人率亦均最低。以去年營造工程行業為例，台北市職災千人率為4.954，低於全國平均5.869。

勞檢處表示，台北市高樓層建築密集、施工環境複雜，已顯示職業安全衛生管理防災上的相對成效，更是政府強力執法、行業內部重視雙向努力「公私協力」的成果。未來將持續結合AI科技與數位訓練模式，從源頭預防職業災害，確保勞工安全。

北市府設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，透過沉浸式、互動式體驗，讓工作者「在安全環境中看見風險」，預先辨識危害來源，此為市長蔣萬安體驗狀況。本報資料照片／記者林伯東攝影
北市府設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，透過沉浸式、互動式體驗，讓工作者「在安全環境中看見風險」，預先辨識危害來源，此為市長蔣萬安體驗狀況。本報資料照片／記者林伯東攝影

職業安全 北市 職災

延伸閱讀

北市青年海外實習計畫25日開放報名 新增德澳與跨領域職缺

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市基隆路3車連環撞 計程車右切超車挨撞再撞公車

北市無菸年貨大街取締13件 花博西門町燈節違者罰

相關新聞

北市青年海外實習計畫25日開放報名 新增德澳與跨領域職缺

台北市青年局繼去年推出「青年海外實習計畫」，今年持續辦理並攜手17間國際機構，地點橫跨4國家、16座城市，更新增增德國、...

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

台北燈節 西門町、圓山展區首度禁菸

北市長蔣萬安推動無菸城市，今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，二月二十五日至三月十五日在西門、花博展區規畫無菸環境。活動期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。