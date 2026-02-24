北市職安模擬訓練再升級 體驗吊掛、電焊、綁鋼筋工地實況
為了防止工安意外，北市設置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練，市長蔣萬安也曾親自體驗，去年完成更新，除了新增「局限空間體驗區」外，也同更新既有體驗設備，目前共設置包含屋頂、施工架、感電、起重機、露天開挖、鋼筋綁紮、吊掛、電焊、太陽能屋頂、下水道管線、冷凍系統管路修繕、地下汙水池防水塗布等12項作業體驗。
勞動局指出，不同於以往傳統或口頭的授課的方式，XR訓練透過沉浸式、互動式體驗，讓工作者「在安全環境中看見風險」，預先辨識危害來源，提高現場判斷能力與風險意識。從今年起，已納入職業安全衛生在職教育訓練課程，預期今年可辦理60場次、約2400人次參加模擬體驗，讓科技真正成為第一線防災工具。
此外，北市勞檢處表示，從整體數據來看，台北市在職業安全管理上也展現具體成效。「職災千人率」是評估職業安全與健康狀況的重要指標，該數值是指在某一特定時間內，因職業傷害而請領職災給付的人數，包括傷病、失能、死亡等，占投保職業災害保險人數的千分比。
勞檢處指出，台北市職災千人率長期為六都最低，在職災風險最高的營建、運輸等行業千人率亦均最低。以去年營造工程行業為例，台北市職災千人率為4.954，低於全國平均5.869。
勞檢處表示，台北市高樓層建築密集、施工環境複雜，已顯示職業安全衛生管理防災上的相對成效，更是政府強力執法、行業內部重視雙向努力「公私協力」的成果。未來將持續結合AI科技與數位訓練模式，從源頭預防職業災害，確保勞工安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。