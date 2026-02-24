北投工地監測數據消失2個月？ 黃瀞瑩：別讓大都更成大「損鄰」時代

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市建管處要求涉連續壁施作及地下室開挖的建築及雜項工程，須設置工地安全監測數據的雲端資料庫，包括數據即時更新留存，以及告示牌規範化設置QR Code，讓民眾掃描、查閱進度。圖／北市建管處提供
2023年基泰大直建築工地損鄰事件，北市府修損鄰規則納第三方認定，也要求監測數據透明化。但北投民眾發現住家旁工地的監測數據消失2個月，議員酸別讓北市「大都更時代」成「大損鄰時代」；建管處說，該案未確實上傳，已要求改善，另有公會每月現地檢查。

建管處2023年9月起委託四大專業公會，每月逐案現地檢查地下室開挖階段工地，重點審核安全監測數據、擋土壁及開挖支撐系統等；11月8日則要求涉連續壁施作及地下室開挖的建築及雜項工程，須設置工地安全監測數據的雲端資料庫，包括數據即時更新留存，以及告示牌規範化設置QR Code，讓民眾掃描、查閱進度。

不過，北投有民眾去年發現住家旁一處建案工地，公開的監測數據整整消失2個月，5、6月雖有陸續上傳，7月至9月卻出現有做才傳、沒做就不傳，或上傳後又下架等狀況，跑去跟議員黃瀞瑩陳情。 

黃瀞瑩直呼太離譜，經詢問建管處，得到答案是「民眾有檢舉，我們才會去查」，她認為美其名是全民監督，其實是把責任甩鍋給全民，如果民眾看不到數據，根本無從監督起，只能每天活在不安跟恐懼裡。

她點出，北市2024年損鄰案申請達276件，居六都之冠，去年也超過200件，但是負責全市工地巡查與損鄰協調的建管處人員僅12位，人力如此吃緊，監管品質一定會下降，因此要求改善。

建管處回應，北投一案未確實上傳監測數據，已通知承監造人立即改善，如仍違反規定將依建築法第39、87條規定裁罰9000元，目前僅發現該案未上傳。

建管處表示，前年損鄰列管109件，去年損鄰列管4件，樣態包含牆面、地坪出現裂縫，外牆磁磚擠壓剝落或滲漏水、管線破損等。目前開挖中工地72處，以「監測數據全面公開」、「公會每月逐案檢查」雙軌並進，強化建築工地安全監管。

建管處長虞積學說，工地安全監測並非僅於接獲檢舉後才介入，建管處有主動查核機制。未來承監造人勘驗檢查表、樓板勘驗檢查表將納入檢核項目，建管處不只於樓板勘驗時查核雲端資料庫，也於委託專業技師公會地下室開挖檢查時一併查核，另季度工地總檢納入抽查檢視項目。如發現違規或未上傳監測資料者，依建築法裁罰。

建管處說，為提升監管量能，採取「外部專業分流」策略，強化現場查核密度，導入專業公會分流，落實「每月逐案」現地檢查；現已增加人力至14人，處理施工管理業務。此外，民眾如對監測數據有疑慮，可依告示牌連絡資訊洽承造人了解，或撥打1999通報建管處，建管處將協助聯繫專業技師判讀並回覆。

北市建管處以「監測數據全面公開」、「公會每月逐案檢查」雙軌並進，強化建築工地安全監管。圖／北市建管處提供
