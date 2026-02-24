跑酷場具挑戰性 安全規範須到位

雙北陸續設置跑酷場與大型攀爬設施，特色公園強調挑戰性與多元運動功能。專家指出，跑酷並非單純遊具，是帶有運動屬性的高風險活動，場地規畫與使用管理須同步到位，才能在「跑酷」與「安全」間取得平衡。土城長庚醫院職能治療師蕭雅綸說，跑酷是自我超越而非冒險，訓練過程要循序漸進。

輔仁大學體育室主任余泳樟說，跑酷起源於歐洲，強調運用身體能力結合環境障礙進行全身性運動，帶有一定挑戰性與冒險性。若以公園型態設置跑酷場，首要考量是設施難度與安全性平衡，包括手腳可接觸面的材質、防滑設計、落地緩衝，及高度與間距是否符合不同年齡層使用需求。他指出，跑酷屬於較具風險的運動項目，場地應明確標示使用規則與適齡建議，建立「主動告知與自主承諾」機制，避免日後發生意外時產生認知落差。

余指出，國內外並無專屬於跑酷場的場地安全規範，多半只能比照一般遊戲設施或其他運動場地標準進行設計，因此更需在管理與教育面補強。他認為，跑酷屬全身性運動，對兒童的協調性、爆發力與心理素質有正面幫助，別因風險就全面排斥，應在更安全且有規範環境下，讓孩子從低高度、低難度開始練習，逐步建立身體控制與風險判斷能力。

台體大主秘陳添丁說，樂見特色公園的存在，須讓民眾知道場地定位，面對跑酷或攀爬等有挑戰設備，可從低層次、低高度開始，讓孩子熟悉如何運用自己身體，像闖關一樣，一層層練習和體驗。

「遊戲場不應一味走回安全的罐頭路線。」陳添丁建議，可協助孩子認識自身能力來面對挑戰與探索，並做好配套，包括場地標示、難度分級、練習順序、容納人數等，讓使用者能清楚遵循。