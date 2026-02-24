另類公園 來汐止體驗專業跑酷場

各式特色公園在全台遍地開花，包括具挑戰性的跑酷區、大型攀爬網遊具，也面臨遊具安全與適齡質疑。新北首座專業跑酷場上月啟用，許多人看到高低墩柱，不知從何玩起，公所建議體驗前先觀看宣導影片，後續將開辦教學課程，帶更多人進入跑酷世界。

另，北市天母公園也在二○二一年設置跑酷運動場，吸引外縣市來取經，公園處說，現代人渴望更具挑戰性的遊戲設施，照顧不同族群需求。

新北現有二座跑酷場地，土城永寧廣場親子跑酷遊戲場屬特色型，位在汐止新長安橋旁、高架鐵路下方的設施更齊全，是新北首座專業跑酷場，適合十三歲以上玩家，有高低障礙、攀跳牆面、平衡橋等。

汐止長安里長楊清風說，里辦公處十多年前即認養高架鐵軌下方空間，做為里民休憩空間，並負責清潔管理。早年設施較陽春，市府去年編列一千六百萬元經費全面改造，設有共融遊具、體健設施、籃球場，近期增加跑酷場。

議員張錦豪前年底審查活化高架鐵路下方空間預算時，要求加入跑酷、滑板等遊憩設施，他說，樂見市府和跑酷團體合作，帶動運動風氣。

汐止區長林慶豐表示，設計初期有特公盟等民團參與，當地具備遮陽避雨優勢，墩柱區隔出多個獨立場域，另邀請「移動識界」團隊教練羅左欣協助，汲取外縣市經驗，場地有增設無縫軟鋪，降低傷害風險。

跑酷（Parkour）是極限運動，受年輕族群青睞，為避免跑酷意外，羅左欣提醒，要先了解自身身體素質，初期最好有專業人士指導，初體驗前可掃瞄告示板上QR code觀看宣導影片，跑酷前暖身很重要，要著合適衣物和鞋子，取出項鍊、耳環及口袋物品，避免跑跳時被絆傷或刮傷。