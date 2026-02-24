推全面禁菸 專家：法規配套先做好

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違背，有律師認為配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。北市府表示，目前試辦都有先公告禁菸區，才會開罰。

董氏基金會主任林清麗認為，世界衛生組織推動無菸政策，核心概念在於室內全面禁菸，搭配戶外定點吸菸，台北市目前也是朝這方向實施，與中央法規並無違背，政策要成功最重要是明確標示、積極宣導，及必要的稽查取締。

台灣宣導拒吸二手菸四十多年，林清麗說，絕大部分國人已有無菸概念且相當守法，進而帶動外國觀光客遵守當地禁菸規定，僅有少數人可能因心存僥倖在非吸菸區吸菸，北市禁菸成效也獲正面肯定，包含香堤廣場、年貨大街、燈節等場所，這是一整套循序漸進的健康城市執行方式。

律師楊貴智提醒，禁止吸菸雖有健康上的利益，但本質仍是限制人民權利，法律見解上，地方自治法規若要限制人民權利，必須要有明確的法律授權，如果政府在沒有設置足夠吸菸區下貿然全面禁菸恐有爭議，除配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。