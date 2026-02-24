快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

推全面禁菸 專家：法規配套先做好

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違背，有律師認為配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。北市府表示，目前試辦都有先公告禁菸區，才會開罰。

董氏基金會主任林清麗認為，世界衛生組織推動無菸政策，核心概念在於室內全面禁菸，搭配戶外定點吸菸，台北市目前也是朝這方向實施，與中央法規並無違背，政策要成功最重要是明確標示、積極宣導，及必要的稽查取締。

台灣宣導拒吸二手菸四十多年，林清麗說，絕大部分國人已有無菸概念且相當守法，進而帶動外國觀光客遵守當地禁菸規定，僅有少數人可能因心存僥倖在非吸菸區吸菸，北市禁菸成效也獲正面肯定，包含香堤廣場、年貨大街、燈節等場所，這是一整套循序漸進的健康城市執行方式。

律師楊貴智提醒，禁止吸菸雖有健康上的利益，但本質仍是限制人民權利，法律見解上，地方自治法規若要限制人民權利，必須要有明確的法律授權，如果政府在沒有設置足夠吸菸區下貿然全面禁菸恐有爭議，除配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。

延伸閱讀

北市無菸年貨大街取締13件 花博西門町燈節違者罰

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

跑酷場進公園 專家提醒安全性配套需到位

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

相關新聞

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

推全面禁菸 專家：法規配套先做好

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

台北燈節 西門町、圓山展區首度禁菸

北市長蔣萬安推動無菸城市，今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，二月二十五日至三月十五日在西門、花博展區規畫無菸環境。活動期...

另類公園 來汐止體驗專業跑酷場

各式特色公園在全台遍地開花，包括具挑戰性的跑酷區、大型攀爬網遊具，也面臨遊具安全與適齡質疑。新北首座專業跑酷場上月啟用，...

跑酷場具挑戰性 安全規範須到位

雙北陸續設置跑酷場與大型攀爬設施，特色公園強調挑戰性與多元運動功能。專家指出，跑酷並非單純遊具，是帶有運動屬性的高風險活...

北市青年海外實習計畫25日開放報名 新增德澳與跨領域職缺

台北市青年局繼去年推出「青年海外實習計畫」，今年持續辦理並攜手17間國際機構，地點橫跨4國家、16座城市，更新增增德國、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。