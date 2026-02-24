台北燈節 西門町、圓山展區首度禁菸

北市長蔣萬安推動無菸城市，今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，二月二十五日至三月十五日在西門、花博展區規畫無菸環境。活動期間設有吸菸區，整個展區及周邊禁止吸菸（含電子煙及加熱菸），違者處二千至一萬元罰鍰。

今年台北燈節首度於西門町、圓山花博展區全面禁菸，「西門展區」禁菸範圍為開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路所圍區域，含中山堂廣場人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。

「花博展區」禁菸範圍為花博圓山園區及周邊場域，東側至中山北路三段、南側至民族西路，西側含捷運圓山站一號出口往南至線形公園、捷運圓山站二號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，並均含人行通道。

禁菸時段為每周一至五下午五時至晚間十時，每周六日及國定假日下午兩時至晚間十時；「花博展區」於每周六延長亮燈至晚上十二時。

燈節期間人潮多，加上西門商圈店家密集度高，區域範圍大全面禁菸，地方憂執行恐還是會有困難，擔心會有人進巷弄違規吸菸。西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫說，市府半個月前就來場勘，有部分店家反對，但會配合加強宣導，已協助在垃圾桶、變電箱等處張貼禁菸告示及貼紙。

有民眾認為，無菸燈節立意好，不用擔心全家老小出門賞花燈還要躲二手菸。

「必須宣導、配套與執法三方面並進。」議員林亮君建議，從年貨大街經驗看，落實無菸環境配套不夠，包含稽查人力不足導致開罰不多，現階段有很多模糊地帶，須兼顧宣導、配套與執法，否則無菸區恐流於形式。

議員詹為元認為「對的事情就要堅持」。市府應增加稽查人力，待年節過後看看市民對政策反映，再來調整配套與稽查配置，朝向實質無菸城市。

至於無菸年貨大街成效，據衛生局統計，共開罰十三起，勸導逾八百六十二人，開罰較去年略減，有民眾目擊癮君子躲巷弄吸菸，禁菸區仍看得到菸蒂。