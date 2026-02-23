快訊

北市青年海外實習計畫25日開放報名 新增德澳與跨領域職缺

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市青年局繼去年推出「青年海外實習計畫」，今年持續辦理並攜手17間國際機構，地點橫跨4國家、16座城市，更新增增德國、澳洲等國職缺。圖／青年局提供
台北市青年局繼去年推出「青年海外實習計畫」，今年持續辦理並攜手17間國際機構，地點橫跨4國家、16座城市，更新增增德國、澳洲等國職缺，也擴大產業類型，從整合行銷、人資、AI到農產育種與生物醫材等，自2月25日至3月2日開放申請報名。

青年局去年率地方政府之先推出「台北市青年海外實習計畫」，今年除延續美國矽谷、紐約、休士頓、奧克拉荷馬市與新加坡等重要據點，新增德國、澳洲職缺。

局長周羿希表示，除延續環境永續理念，也強調跨學科整合應用。如柏林洪堡大學以及德勒斯登的莓果研究機構，分別開出農業為基礎，橫跨生物學、基因研究實習機會。澳洲新南威爾斯大學也開放讓青年接觸，結合微電子技術與生物醫學的植入式醫材。

周羿希說，今年拓展位於加州新創快餐機企業Yo-Kai Express，利用AI導入庫存管理、全自動「機器人主廚」，點餐後可在90秒內出餐，已打入多家企業辦公室，開出職缺可讓實習生透過市場分析、外展服務，接觸到特斯拉、Netflix（網飛）等財星500大企業。

青年局表示，此計畫除延續機票補助、每月實習生活津貼、簽證保險及行前培訓制度等支持，這次擴展的職缺，就紐約公司開出的社群拓展職缺為例，有機會接觸美國網紅文化、最新社群脈動等，凡年滿18至45歲，於台北市設籍、就學或就業，並具中華民國國籍的青年皆可申請。

青年 職缺 實習

相關新聞

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

北市青年海外實習計畫25日開放報名 新增德澳與跨領域職缺

台北市青年局繼去年推出「青年海外實習計畫」，今年持續辦理並攜手17間國際機構，地點橫跨4國家、16座城市，更新增增德國、...

淡水忠寮社區農村藝術 《漂浮的山》重現大屯山茶香記憶

藝術深耕農村，在新北市淡水區忠寮社區魚菜共生園區打造嶄新的地景藝術亮點。由在地北海岸藝術家曾俊豪創作《漂浮的山》再現大屯山茶香記憶，以大屯山系過往興盛的茶產業為發想，融合自然地景與人文記憶，打造兼具藝術美感與實用功能的公共藝術空間。

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

