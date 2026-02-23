快訊

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違背，但也有律師認為配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。記者曾原信／攝影
北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違背，但也有律師認為配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。北市府表示，目前試辦都有先公告禁菸區，才會開罰。

董氏基金會主任林清麗認為，世界衛生組織所推動無菸政策，核心概念在於室內全面禁菸，並搭配戶外定點吸菸，台北市目前也是朝這方向實施，與中央法規並無違背，政策要成功最重要是明確的標示、積極的宣導，及必要的稽查取締。

林清麗說，台灣宣導拒吸二手菸已四十多年，絕大部分國人已有無菸概念且相當守法，進而帶動外國觀光客遵守當地禁菸規定，僅會有少數人可能因心存僥倖在非吸菸區吸菸，北市禁菸成效也獲正面肯定，從香堤廣場、年貨大街、燈節等場所，這是一整套循序漸進健康城市執行方式。

法律白話文執行長、律師楊貴智認為，雖禁止吸菸有健康上的利益，但本質仍是限制人民權利，法律見解上，地方自治法規若要限制人民權利，必須要有明確的法律授權，如政府在沒有設置足夠吸菸區下貿然全面禁菸，北市推行除配套要先做好，更要與中央討論母法修訂或解釋。

北市府 禁菸 法律

