二重疏洪道左岸加高完工 新北：強化五股洲子洋防汛

新北市二重疏洪道左岸加高工程日前完工，防洪提高到200年標準，不僅為大台北防洪重要里程碑，也大幅強化五股洲子洋地區防汛安全，改建5號越堤道也將於25日完工通車。

新北市水利局向中央社記者表示，大台北防洪推動至今，已大致完成200年重現期防洪保護標準，但五股二重疏洪道左岸地區過去堤防高度6公尺、20年重現期保護標準，至今仍劃設為二級洪水平原管制區。

水利局說明，在經濟部水利署以委託代辦方式，由新北市辦理「二重疏洪道左岸加高工程」，自民國111年11月15日開工，今年2月完工，使二重疏洪道左岸4公里長堤防自6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸的五股與右岸的三重、蘆洲兩側堤防達到相同高度。

水利局長宋德仁表示，二重疏洪道左岸加高工程完工後，整體防洪能力提升至200年重現期標準，大幅強化五股洲子洋地區防汛安全，為地方發展奠定穩固基礎。

他表示，配合堤防加高同步完成的5號越堤道改建工程，有效提升車流容量與行車安全，用路人循中興路三段與疏洪六路往來五股與蘆洲，動線更加順暢明確。

水利局表示，為協助民眾儘速熟悉新動線，通車初期將於尖峰時段（上午7時至9時、下午5時至7時）安排人員現場指揮疏導，請用路人留意交通動線與號誌配置，遵依速限通行，共同維護行車安全與車流順暢。