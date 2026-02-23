快訊

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

韓職／來台訓練卻涉足賭博場所 樂天4球員被重罰禁賽至少30場

二重疏洪道左岸加高完工 新北：強化五股洲子洋防汛

中央社／ 新北23日電

新北市二重疏洪道左岸加高工程日前完工，防洪提高到200年標準，不僅為大台北防洪重要里程碑，也大幅強化五股洲子洋地區防汛安全，改建5號越堤道也將於25日完工通車。

新北市水利局向中央社記者表示，大台北防洪推動至今，已大致完成200年重現期防洪保護標準，但五股二重疏洪道左岸地區過去堤防高度6公尺、20年重現期保護標準，至今仍劃設為二級洪水平原管制區。

水利局說明，在經濟部水利署以委託代辦方式，由新北市辦理「二重疏洪道左岸加高工程」，自民國111年11月15日開工，今年2月完工，使二重疏洪道左岸4公里長堤防自6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸的五股與右岸的三重、蘆洲兩側堤防達到相同高度。

水利局長宋德仁表示，二重疏洪道左岸加高工程完工後，整體防洪能力提升至200年重現期標準，大幅強化五股洲子洋地區防汛安全，為地方發展奠定穩固基礎。

他表示，配合堤防加高同步完成的5號越堤道改建工程，有效提升車流容量與行車安全，用路人循中興路三段與疏洪六路往來五股與蘆洲，動線更加順暢明確。

水利局表示，為協助民眾儘速熟悉新動線，通車初期將於尖峰時段（上午7時至9時、下午5時至7時）安排人員現場指揮疏導，請用路人留意交通動線與號誌配置，遵依速限通行，共同維護行車安全與車流順暢。

水利局

延伸閱讀

大型重機停放路邊收費機車格 新北：7月全市開放

過年闖新北烏來停業飯店探險偷古玩 9人送辦

3/1起新北再開放5區大型重機車格

新北推動永續住宿 9家旅宿通過環保標章認證

相關新聞

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

淡水忠寮社區農村藝術 《漂浮的山》重現大屯山茶香記憶

藝術深耕農村，在新北市淡水區忠寮社區魚菜共生園區打造嶄新的地景藝術亮點。由在地北海岸藝術家曾俊豪創作《漂浮的山》再現大屯山茶香記憶，以大屯山系過往興盛的茶產業為發想，融合自然地景與人文記憶，打造兼具藝術美感與實用功能的公共藝術空間。

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。