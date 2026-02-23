仁濟院推17門樂齡課程 3D列印、文史走讀帶長者展自信

隨著新年春節連假結束，今天是國中小學開學日。台北仁濟院推出今年度第一期「樂齡身心活化課程」，規劃多元學習內容，邀請60歲以上長者走出家門，在規律活動與持續學習中培養興趣、活化身心。

仁濟院表示，本期課程延續歷年深受歡迎的體能與才藝項目，包含瑜伽、熱舞及銀髮族肌力訓練等，鼓勵長者透過適度運動維持體能與生活節奏。多位長期參與的學員指出，每週固定上課已成為日常的一部分，不僅有助健康，也能與同儕交流，讓退休生活更充實。除運動類課程外，口琴、吉他等樂器學習亦持續開設。院方指出，音樂課程向來報名踴躍，長者在學習過程中培養專注力與成就感，也為生活增添樂趣。

本期課程另一亮點為新納入的手作與創新內容，包括編織課、陶笛課，以及具科技元素的「3D列印筆」課程。仁濟院說明，3D列印筆操作直觀、容易上手，長者可透過簡單工具完成立體創作，在動手實作中接觸新科技，縮短數位距離，也激發創意。