仁濟院推17門樂齡課程 3D列印、文史走讀帶長者展自信
隨著新年春節連假結束，今天是國中小學開學日。台北仁濟院推出今年度第一期「樂齡身心活化課程」，規劃多元學習內容，邀請60歲以上長者走出家門，在規律活動與持續學習中培養興趣、活化身心。
仁濟院表示，本期課程延續歷年深受歡迎的體能與才藝項目，包含瑜伽、熱舞及銀髮族肌力訓練等，鼓勵長者透過適度運動維持體能與生活節奏。多位長期參與的學員指出，每週固定上課已成為日常的一部分，不僅有助健康，也能與同儕交流，讓退休生活更充實。除運動類課程外，口琴、吉他等樂器學習亦持續開設。院方指出，音樂課程向來報名踴躍，長者在學習過程中培養專注力與成就感，也為生活增添樂趣。
本期課程另一亮點為新納入的手作與創新內容，包括編織課、陶笛課，以及具科技元素的「3D列印筆」課程。仁濟院說明，3D列印筆操作直觀、容易上手，長者可透過簡單工具完成立體創作，在動手實作中接觸新科技，縮短數位距離，也激發創意。
仁濟院社服室表示，課程規劃著重「身心並重」與「學習陪伴」，希望長者在安全、友善的環境中建立自信。面對高齡化社會，退休後的生活不僅是休息，更是重新探索自我與拓展人際的重要階段。院方強調，無論是希望透過運動維持活力，或藉由藝術、科技課程培養新技能，皆可在課程中找到適合自己的節奏。有興趣的長者可上仁濟院官網報名，以行動與創意綻放屬於自己的熟齡光芒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。