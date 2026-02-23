台灣夢計畫助力 淡水鄧公社區課輔班學童體驗公部門運作

淡水區的鄧公社區發展協會多年來持續為社區兒少開辦課後輔導班，提供課業協助與生活關懷，並加入中國信託慈善基金會推動的「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，強化在地支持網絡，為孩子打造更完善的學習與成長環境。此次在鄧公里長邱美津帶隊下，志工媽媽們陪同15位孩童前往淡水區公所參訪，實地走訪淡水區市民聯合服務中心各單位，透過導覽解說與互動體驗，深入了解公部門為民服務的日常運作。

區公所也特別安排手作體驗活動，由工作人員帶領小朋友製作擴香石。在輕鬆愉快的氛圍中，孩子們動手創作、發揮創意，現場歡笑聲不斷，為這趟學習之旅留下美好回憶。參訪內容豐富，包括認識清潔隊的環境維護工作、戶政事務所的便民服務項目，以及面對災害發生時應具備的逃生避難知識等。透過實地參觀與人員講解，孩子們不僅拓展視野，也對政府單位的功能與角色有更具體的認識。

邱美津表示，過去社區常安排孩子們前往消防隊、警察局等單位參訪，希望讓他們從小了解公共服務體系的運作方式，培養公民意識與自我保護能力。這次特別感謝區公所的用心接待，不僅安排完整導覽，還加強防災知識宣導，並設計有趣的手作活動，讓學習過程更加生動多元。

鄧公社區發展協會指出，透過「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」的資源挹注，未來將持續深化課後輔導與多元體驗課程，結合在地力量，打造溫暖支持的成長環境，陪伴孩子穩健前行，為社區培育更多充滿希望與自信的下一代。