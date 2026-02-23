快訊

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

韓職／來台訓練卻涉足賭博場所 樂天4球員被重罰禁賽至少30場

台灣夢計畫助力 淡水鄧公社區課輔班學童體驗公部門運作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過實地參觀與人員講解，孩子們不僅拓展視野，也對政府單位的功能與角色有更具體的認識。 圖／紅樹林有線電視提供
透過實地參觀與人員講解，孩子們不僅拓展視野，也對政府單位的功能與角色有更具體的認識。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區的鄧公社區發展協會多年來持續為社區兒少開辦課後輔導班，提供課業協助與生活關懷，並加入中國信託慈善基金會推動的「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，強化在地支持網絡，為孩子打造更完善的學習與成長環境。此次在鄧公里長邱美津帶隊下，志工媽媽們陪同15位孩童前往淡水區公所參訪，實地走訪淡水區市民聯合服務中心各單位，透過導覽解說與互動體驗，深入了解公部門為民服務的日常運作。

區公所也特別安排手作體驗活動，由工作人員帶領小朋友製作擴香石。在輕鬆愉快的氛圍中，孩子們動手創作、發揮創意，現場歡笑聲不斷，為這趟學習之旅留下美好回憶。參訪內容豐富，包括認識清潔隊的環境維護工作、戶政事務所的便民服務項目，以及面對災害發生時應具備的逃生避難知識等。透過實地參觀與人員講解，孩子們不僅拓展視野，也對政府單位的功能與角色有更具體的認識。

邱美津表示，過去社區常安排孩子們前往消防隊、警察局等單位參訪，希望讓他們從小了解公共服務體系的運作方式，培養公民意識與自我保護能力。這次特別感謝區公所的用心接待，不僅安排完整導覽，還加強防災知識宣導，並設計有趣的手作活動，讓學習過程更加生動多元。

鄧公社區發展協會指出，透過「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」的資源挹注，未來將持續深化課後輔導與多元體驗課程，結合在地力量，打造溫暖支持的成長環境，陪伴孩子穩健前行，為社區培育更多充滿希望與自信的下一代。

淡水 兒少

延伸閱讀

影／蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市

新莊某國小女童社區墜落送醫搶救 教育局啟動關懷機制

盼推動無菸城市 蔣萬安開學日許3願

為送心上人巧克力 新竹保全拍6社區名冊給房仲代價18萬

相關新聞

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

淡水忠寮社區農村藝術 《漂浮的山》重現大屯山茶香記憶

藝術深耕農村，在新北市淡水區忠寮社區魚菜共生園區打造嶄新的地景藝術亮點。由在地北海岸藝術家曾俊豪創作《漂浮的山》再現大屯山茶香記憶，以大屯山系過往興盛的茶產業為發想，融合自然地景與人文記憶，打造兼具藝術美感與實用功能的公共藝術空間。

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。