淡水忠寮社區農村藝術 《漂浮的山》重現大屯山茶香記憶

藝術深耕農村，在新北市淡水區忠寮社區魚菜共生園區打造嶄新的地景藝術亮點。由在地北海岸藝術家曾俊豪創作《漂浮的山》再現大屯山茶香記憶，以大屯山系過往興盛的茶產業為發想，融合自然地景與人文記憶，打造兼具藝術美感與實用功能的公共藝術空間。

作品《漂浮的山》選用松木、樟木與鐵材為主要材料構築而成。大型木構造量體錯落堆疊，呼應山巒層層起伏的意象，呈現出彷彿山體懸浮半空的視覺效果，《漂浮的山》不僅是一件供觀賞的地景藝術，更將人與空間的互動納入設計思考。作品內部規劃為可供民眾泡茶、休憩的茶屋空間，重現早年農村採茶、製茶與品茶的生活場景，讓民眾在藝術裝置中親身體驗在地茶文化。

忠寮社區總幹事李鎮榮指出，談到大屯山，冬季常有低壓雲層盤旋山腰，山腳雲霧繚繞，山頭彷彿漂浮於雲海之上，形成獨特景觀。藝術家正是以此自然景象為靈感，透過木構築出「漂浮」的意象，不僅外型吸睛，更賦予實際使用功能，成為一座能品茗、交流的茶屋空間。

李鎮榮也表示，忠寮社區早期為重要產茶地區，茶產業曾是地方經濟命脈。《漂浮的山》以茶文化為創作核心，象徵社區對歷史記憶的珍視與傳承，也讓來訪民眾在欣賞藝術之餘，深入認識忠寮的產業故事與人文底蘊。

忠寮社區期盼透過地景藝術的進駐，結合魚菜共生園區的環境教育特色，打造兼具文化、美學與永續理念的社區場域，吸引更多民眾走進山城，感受屬於淡水忠寮的茶香與山嵐風情。