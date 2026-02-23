快訊

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

韓職／來台訓練卻涉足賭博場所 樂天4球員被重罰禁賽至少30場

淡水忠寮社區農村藝術 《漂浮的山》重現大屯山茶香記憶

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
《漂浮的山》不僅是一件供觀賞的地景藝術，更將人與空間的互動納入設計思考。 圖／紅樹林有線電視提供
《漂浮的山》不僅是一件供觀賞的地景藝術，更將人與空間的互動納入設計思考。 圖／紅樹林有線電視提供

藝術深耕農村，在新北市淡水區忠寮社區魚菜共生園區打造嶄新的地景藝術亮點。由在地北海岸藝術家曾俊豪創作《漂浮的山》再現大屯山茶香記憶，以大屯山系過往興盛的茶產業為發想，融合自然地景與人文記憶，打造兼具藝術美感與實用功能的公共藝術空間。

作品《漂浮的山》選用松木、樟木與鐵材為主要材料構築而成。大型木構造量體錯落堆疊，呼應山巒層層起伏的意象，呈現出彷彿山體懸浮半空的視覺效果，《漂浮的山》不僅是一件供觀賞的地景藝術，更將人與空間的互動納入設計思考。作品內部規劃為可供民眾泡茶、休憩的茶屋空間，重現早年農村採茶、製茶與品茶的生活場景，讓民眾在藝術裝置中親身體驗在地茶文化。

忠寮社區總幹事李鎮榮指出，談到大屯山，冬季常有低壓雲層盤旋山腰，山腳雲霧繚繞，山頭彷彿漂浮於雲海之上，形成獨特景觀。藝術家正是以此自然景象為靈感，透過木構築出「漂浮」的意象，不僅外型吸睛，更賦予實際使用功能，成為一座能品茗、交流的茶屋空間。

李鎮榮也表示，忠寮社區早期為重要產茶地區，茶產業曾是地方經濟命脈。《漂浮的山》以茶文化為創作核心，象徵社區對歷史記憶的珍視與傳承，也讓來訪民眾在欣賞藝術之餘，深入認識忠寮的產業故事與人文底蘊。

忠寮社區期盼透過地景藝術的進駐，結合魚菜共生園區的環境教育特色，打造兼具文化、美學與永續理念的社區場域，吸引更多民眾走進山城，感受屬於淡水忠寮的茶香與山嵐風情。

淡水 大屯山

延伸閱讀

影／蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市

新莊某國小女童社區墜落送醫搶救 教育局啟動關懷機制

盼推動無菸城市 蔣萬安開學日許3願

藝術歸鄉再啟篇章 「蔡蔭棠：藝術漫遊者」主題特展3月登場

相關新聞

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市推無菸城市，民眾沒在吸菸區抽菸將違法，「原則禁止、例外開放」是否有與菸害防制法牴觸？董氏基金會認為，與中央法規並無違...

淡水忠寮社區農村藝術 《漂浮的山》重現大屯山茶香記憶

藝術深耕農村，在新北市淡水區忠寮社區魚菜共生園區打造嶄新的地景藝術亮點。由在地北海岸藝術家曾俊豪創作《漂浮的山》再現大屯山茶香記憶，以大屯山系過往興盛的茶產業為發想，融合自然地景與人文記憶，打造兼具藝術美感與實用功能的公共藝術空間。

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。