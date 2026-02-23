大型重機停放路邊收費機車格 新北：7月全市開放

快訊

中央社／ 新北23日電

新北市政府交通局表示，新北市試辦大型重機停放路邊收費機車格，繼板橋及新店，3月新增新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等5區，5月續開放中永和等4區，7月全市開放。

交通局今天發布新聞稿，確定試辦大型重機停放路邊收費機車格的日程，繼板橋、新店開放路邊機車格（含未收費機車格），3月1日起開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等5區路邊收費機車格。

交通局表示，5月1日起開放中和、永和、土城及淡水區路邊收費機車格，7月1日起全市路邊收費機車格開放大型重機停放。

交通局說，各車種停放時車身不得超出格外，大型重機若車身太長，可採跨2格機車格方式停放，大型重機停放未收費機車格（限板橋、新店）無須收費，大型重機停放全市收費機車格計次收費，每次4小時新台幣30元（比照大型重機專用格費率）。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，新北市自去年8月於板橋、新店2區試辦開放路邊機車格供大型重機停放，經觀察發現，收費機車格確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序，非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

他強調，為避免影響一般機車位供需問題，除板橋、新店兩區外，大型重機是禁止停放免費的機車格位，違規者，警方可依道路交通管理處罰條例「停車時間、位置、方式、車種不依規定」開單舉發，可處600元以上1200元以下罰鍰。

