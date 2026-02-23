北市無菸年貨大街取締13件 花博西門町燈節違者罰

台北市衛生局今天表示，今年無菸年貨大街取締13件，待綜整民眾意見陳述後開罰。觀傳局提醒接下來花博、西門町自2月25日到3月15日登場的「2026台北燈節」也禁菸。

春節連假剛結束，台北市衛生局說，春節前1月31日到2月15日登場的無菸年貨大街，不僅於迪化街主幹道，禁菸範圍擴大到周邊巷弄，連同北市商業處、公園處、市場處及環保局共同派員稽查，計取締13件、勸導862人。

衛生局說明，依據菸害防制法第40條規定，可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，實際執法多罰2000元，但需待民眾意見陳述，綜整確認後才開罰；另外由商圈等配合宣導禁菸，累計勸導超過800人。

北市為推動無菸城市，觀傳局提醒，於花博、西門展區自2月25日到3月15日登場的「2026台北燈節」，期間跟展區周邊也是禁菸，此菸包含電子菸、加熱菸。

觀傳局說明，西門展區禁菸範圍為開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路，包含中山堂廣場的人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。

花博展區的禁菸範圍則是花博公園圓山園區及周邊場域，東側至中山北路3段、南側至民族西路，西側含捷運圓山站1號出口往南至線形公園、捷運圓山站2號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，且都包含人行通道。

顧及吸菸者的需求，觀傳局說，有規劃吸菸區，西門展區設在中華路一段北端與南端、峨眉立體停車場前。花博展區除既有MAJI集食行樂商場內的固定吸菸區，另在花博公園中山北路入口處增設一處。