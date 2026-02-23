首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸環境。北市觀傳局今天公布無菸燈節的禁菸區域，活動期間展區及周邊禁止吸菸（含電子煙及加熱菸），另設有吸菸區，違者將處2000元至1萬元罰鍰。

北市觀傳局今天公布無菸燈節的禁菸區域，2026台北燈節「西門展區」禁菸範圍為開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路所圍區域，含中山堂廣場的人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。

「花博展區」的禁菸範圍則是花博公園圓山園區及周邊場域，東側至中山北路3段、南側至民族西路，西側含捷運圓山站1號出口往南至線形公園、捷運圓山站2號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，並均含人行通道。

觀傳局提醒，民眾留意禁菸時段規定，並配合禁菸措施，共同維護清新的賞燈環境。

 本次燈節在雙展區皆規畫吸菸區，「西門展區」設在中華路一段北端與南端，並於峨眉立體停車場前有規畫一處。「花博展區」除既有MAJI集食行樂商場內的固定吸菸區外，另於花博公園中山北路入口處增設一處。有吸菸需求民眾請至指定吸菸區使用，以免違規受罰。

 台北燈節開展期間為2月25日至3月15日，每周一至周五下午5時至晚上10時，每周六日及國定假日下午2時至晚上10時；「花博展區」於每周六延長亮燈至晚上12時，台北燈節活動期間展區及周邊禁止吸菸，違規者將處2000元至1萬元罰鍰。

觀傳局強調，活動期間將透過現場告示及立牌、廣播、官方網站、社群平台與現場工作人員加強宣導，鼓勵民眾以實際行動支持無菸環境，共同營造健康城市形象。本次燈節亦將由衛生局、環保局、商業處、警察局、觀傳局及相關局處組成跨局處稽查小組，於活動期間每日進行巡查與宣導，針對違規吸菸行為依法勸導及取締。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

