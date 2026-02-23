2026新北燈會 人氣IP線條小狗萌翻全場

照片取自新北市政府

2026 新北燈會「勁馬奔騰・新北 Hi Light」，於22日在新北市大都會公園盛大登場，自2月20日試營運至開幕，新北燈會3天狂吸150萬人潮，賞燈民眾擠爆大都會公園。

新北市長侯友宜表示，新北燈會一年比一年精采，去年更有超過490萬人次熱情參與，今年場地比去年大了兩倍，主題燈區擴增到16區，帶給民眾更多歡樂與視覺饗宴。特別是高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

民政局長林耀長表示，今年新北燈會共規劃 16 大主題燈區、8 大特色活動，每日精彩表演，更有 170 攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，還有手作體驗活動，不只日夜都精采，也好吃、好玩又好拍。

特別是今年燈會首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，打造最萌燈區，從試營運起就吸引爆棚粉絲。另外，也首度與宮廟合作，打造「馬上開運」祈福列車，迎奉眾神尊駐駕聯合賜福，現場祈福擲聖筊就可獲得廟方限定小禮。

民政局指出，即日起至3月8日每日主舞台都有街頭藝人演出，周末假日還有YOYO 家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩節目輪番登場，內容豐富，適合全家同樂。另外，2 月 22 至 24 日連續 3 天晚間8時，各有一場山西鐵花秀團隊演出。

