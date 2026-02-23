臺北燈節圓山花博展區提供免費視障按摩

照片取自臺北市政府

2026年臺北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。在圓山花博展區以《變形金剛》為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展，打造前所未見的主題燈組與光影展演外，今年臺北市政府更暖心加碼，推出免費視障按摩服務，讓市民賞燈之餘，也能適度放鬆身心，感受城市的貼心關懷。

勞動局長王秋冬表示，臺北燈節不僅是一場年度重要的城市文化盛會，更是一個讓不同族群都能安心參與、彼此理解的公共活動，不論是父母帶著孩子前來賞燈，或是情侶、朋友相揪同遊，都能在燈節中感受不一樣的樂趣與溫度。

王秋冬局長進一步提到，今年燈節期間，勞動局特別設置視障按摩服務攤位，平日服務時間自17時30分至20時30分，假日服務時間自下午15時至20時30分，由受過專業訓練的視障按摩師提供免費服務，除舒緩民眾因長時間步行所產生的疲勞外，也讓市民在實際互動中，看見視障者的專業價值與就業成果，展現臺北市持續推動身心障礙者就業支持與友善城市政策的具體行動。

臺北市勞動力重建運用處表示，透過燈節活動結合文化藝術與社會關懷，期盼讓臺北燈節不只是賞燈，更成為傳遞溫暖、促進理解、實踐共融的城市平台。

聚傳媒