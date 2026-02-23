3/1起新北再開放5區大型重機車格

照片取自新北市政府

為提升整體路邊停車使用效率，也讓大型重機車主停車更便利，新北市交通局宣布，自3月1日起，開放新莊、泰山、林口、三重及蘆洲等5個行政區的路邊「收費機車格」供大型重機停放。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，新北市自114年8月起，已於板橋、新店2區率先試辦，開放約6萬8千餘格路邊機車格供大型重機停放；經觀察發現，「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序；而非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

因此，交通局決定擴大推動試辦範圍。除了板橋、新店持續辦理外，3月起將再新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5區開放大型重機停放路邊收費機車格。收費方式比照大型重機專用格費率，採「計次收費」，每4小時30元，收費標準清楚明確。

交通局表示，在開放大型重機停放路邊收費機車格的同時，也同步檢討停車供給量，此次新增開放的5個行政區，近半年已檢討增設了1,500餘格路邊機車格。未來將持續觀察大型重機實際停放情形，針對高需求熱點評估設置大型重機專用格，在提升便利性的同時，也把對一般機車族的影響降到最低，兼顧各車種停車權益。

聚傳媒