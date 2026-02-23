快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

3/1起新北再開放5區大型重機車格

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為提升整體路邊停車使用效率，也讓大型重機車主停車更便利，新北市交通局宣布，自3月1日起，開放新莊、泰山、林口、三重及蘆洲等5個行政區的路邊「收費機車格」供大型重機停放。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，新北市自114年8月起，已於板橋、新店2區率先試辦，開放約6萬8千餘格路邊機車格供大型重機停放；經觀察發現，「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序；而非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

因此，交通局決定擴大推動試辦範圍。除了板橋、新店持續辦理外，3月起將再新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5區開放大型重機停放路邊收費機車格。收費方式比照大型重機專用格費率，採「計次收費」，每4小時30元，收費標準清楚明確。

交通局表示，在開放大型重機停放路邊收費機車格的同時，也同步檢討停車供給量，此次新增開放的5個行政區，近半年已檢討增設了1,500餘格路邊機車格。未來將持續觀察大型重機實際停放情形，針對高需求熱點評估設置大型重機專用格，在提升便利性的同時，也把對一般機車族的影響降到最低，兼顧各車種停車權益。

聚傳媒

重機 三重

延伸閱讀

新北市府新春團拜 侯友宜：拚建設、拚招商衝刺最後一年

重機族利多！新北 3/1 起擴大開放新莊、三重等 5 區路邊機車格停放

總獎金70萬元！尋找最強豬肉料理 「2026新北黑白切大賽」27日前報名

日繪師二創圖被《崩壞：星穹鐵道》官方抄襲！本人吐嘈「連細節都一模一樣」

相關新聞

另類公園夯 新北首座跑酷場域落腳汐止

各種特色公園在全台遍地開花，包括具挑戰性的跑酷區、大型攀爬網遊具，也常面臨遊具安全與適齡的質疑。新北現有2座跑酷場地，汐...

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

新北市府新春團拜 侯友宜：拚建設、拚招商衝刺最後一年

新北市政府今舉行新春團拜，由思賢國小扯鈴隊及創作民族舞蹈隊帶來「活鈴活線，舞躍新春」揭開序幕，為市府注入新年活力。新北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。