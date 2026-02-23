快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

北市青年海外實習擴增德、澳職缺 2/25起報名

中央社／ 台北23日電

台北市青年局今天表示，率地方政府之先，首次於114年推出的「台北市青年海外實習計畫」，115年新增德國、澳洲職缺，並擴大產業光譜自AI到農產育種等，2月25日到3月2日開放報名。

北市青年局說明，115年的「台北市青年海外實習計畫」，除延續美國矽谷、紐約、休士頓、奧克拉荷馬市與新加坡等重要據點，新增德國、澳洲職缺，可以低門檻接觸矽谷新創圈，讓台北青年累積國際視野。

青年局說，也擴大產業光譜，從AI、人資、情緒智能、整合行銷、生物醫材研究，到農產育種，攜手17家國際機構舉辦，實習地點橫跨4國16座城市。

其中，最新加入的柏林洪堡大學及德勒斯登的莓果研究機構，分別開出的實習機會，將有機會體驗育種、了解第一線的作物管理與數據分析應用。澳洲新南威爾斯大學更可讓學員接觸其結合微電子技術與生物醫學的世界級植入式醫材。

青年局長周羿希說，此計畫除延續機票補助、每月實習生活津貼、簽證保險及行前培訓制度等支持，這次擴展的職缺，就紐約公司開出的社群拓展職缺為例，有機會接觸美國網紅文化、最新社群脈動等。

青年局舉例，今年拓展位於加州的新創快餐機企業Yo-Kai Express，利用AI導入庫存管理、全自動「機器人主廚」，點餐後可在90秒內出餐，已打入多家企業辦公室，開出的職缺可讓實習生透過市場分析、外展服務，接觸到特斯拉、Netflix（網飛）等財星500大企業。

青年局呼籲，凡年滿18至45歲，於台北市設籍、就學或就業，並具中華民國國籍的青年皆可申請，相關資訊可至青年局官網「主題專區」、「海外實習」頁面，或至計畫官方網站查詢。

青年 實習 職缺

延伸閱讀

藍北市議員提名席次曝 陳重文、應曉薇能否選？本周考紀會揭曉

澳洲軍艦通過台海 解放軍全程跟監警戒

北市防火災 消防局：巡檢居家設備保安全

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

相關新聞

另類公園夯 新北首座跑酷場域落腳汐止

各種特色公園在全台遍地開花，包括具挑戰性的跑酷區、大型攀爬網遊具，也常面臨遊具安全與適齡的質疑。新北現有2座跑酷場地，汐...

首創無菸燈節禁菸範圍曝光 西門町圓山賞燈吸菸最高罰1萬

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸...

台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高...

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

新北市府新春團拜 侯友宜：拚建設、拚招商衝刺最後一年

新北市政府今舉行新春團拜，由思賢國小扯鈴隊及創作民族舞蹈隊帶來「活鈴活線，舞躍新春」揭開序幕，為市府注入新年活力。新北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。