北市青年海外實習擴增德、澳職缺 2/25起報名

台北市青年局今天表示，率地方政府之先，首次於114年推出的「台北市青年海外實習計畫」，115年新增德國、澳洲職缺，並擴大產業光譜自AI到農產育種等，2月25日到3月2日開放報名。

北市青年局說明，115年的「台北市青年海外實習計畫」，除延續美國矽谷、紐約、休士頓、奧克拉荷馬市與新加坡等重要據點，新增德國、澳洲職缺，可以低門檻接觸矽谷新創圈，讓台北青年累積國際視野。

青年局說，也擴大產業光譜，從AI、人資、情緒智能、整合行銷、生物醫材研究，到農產育種，攜手17家國際機構舉辦，實習地點橫跨4國16座城市。

其中，最新加入的柏林洪堡大學及德勒斯登的莓果研究機構，分別開出的實習機會，將有機會體驗育種、了解第一線的作物管理與數據分析應用。澳洲新南威爾斯大學更可讓學員接觸其結合微電子技術與生物醫學的世界級植入式醫材。

青年局長周羿希說，此計畫除延續機票補助、每月實習生活津貼、簽證保險及行前培訓制度等支持，這次擴展的職缺，就紐約公司開出的社群拓展職缺為例，有機會接觸美國網紅文化、最新社群脈動等。

青年局舉例，今年拓展位於加州的新創快餐機企業Yo-Kai Express，利用AI導入庫存管理、全自動「機器人主廚」，點餐後可在90秒內出餐，已打入多家企業辦公室，開出的職缺可讓實習生透過市場分析、外展服務，接觸到特斯拉、Netflix（網飛）等財星500大企業。

青年局呼籲，凡年滿18至45歲，於台北市設籍、就學或就業，並具中華民國國籍的青年皆可申請，相關資訊可至青年局官網「主題專區」、「海外實習」頁面，或至計畫官方網站查詢。