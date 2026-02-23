台北燈節西門町擴大禁菸稽查人力成考驗 這原因恐讓店家反彈

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣萬安先前宣布要效仿東京推行「無菸城市」日前也選在迪化年貨大街試辦，擴大禁菸範圍，並於大稻埕碼頭畫設吸煙區，根據衛生局統計，共計開罰13件勸導人數逾862人，開罰較去年略減，不過仍有民眾反應，還是有人偷躲巷弄抽菸。本報資料照
台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高，地方坦言執行上恐會有困難還是會有人偷抽，只能加強宣導。議員呼籲，市府應將配套定義和配套要做好，否則恐流於形式。

蔣萬安先前宣布要效仿東京推行「無菸城市」日前也選在迪化年貨大街試辦，擴大禁菸範圍，並於大稻埕碼頭畫設吸煙區，根據衛生局統計，共計開罰13件勸導人數逾862人，開罰較去年略減，不過仍有民眾反應，還是有人偷躲巷弄抽菸，即便是禁菸區仍看得到菸蒂。

而面對即將到來燈節，西門町、圓山花博兩處也將效仿年貨大街禁菸，西門町範圍更將從北門一路到桂林家樂福都是禁菸區，對於人潮店家密集商圈，更是一大考驗，西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，從半個月前市府就有前來場刊討論，但執行上確實有困難，包含很多業者表達反對，要他們指定吸菸區有實際困難，面臨無人顧店等問題，恐怕就算執行也會有人偷抽。

劉家鑫說，西門町過去較沒有大規模禁菸，加上宣導其成較為倉促，一定還是會有人違規，但仍會配合市府先加強宣導，事後再來檢討，已經開始協助在樹木、垃圾桶及變電箱上張貼禁菸告示或貼紙，並針對不同面積大小調整貼紙尺寸，盡力達成宣導效，至於垃圾桶旁丟菸蒂垃圾桶仍會保留，避免有民眾偷抽菸亂丟菸蒂或丟在垃圾桶，釀能環境髒亂或火警。

議員林亮君也憂心，從年貨大街經驗來看，最大問題仍是配套不夠，包含稽查人力不足開出罰單不多，導致民眾走在無菸環境仍聞得到菸味，她認為所謂無菸城市應該是全天都是禁止吸菸環境，並且要有足夠人力強制執法，市府現階段仍有很多模糊地帶，必須在宣導、配套與執法三方面同時強化，否則無煙區的畫設將流於形式。

議員詹為元表示，街頭吸煙室被中央解釋為室內，導致配套吸菸區要走比較遠，但他認為，對的事情就要堅持，市府應該加強與增加稽查人力，待年節過後看看市民對該政策反應，未來再調整配套與稽查人力配置，讓台北市朝向實質無菸城市邁進。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北燈節後天將在西門町、圓山花博舉行，為響應市長蔣萬安無菸城市願景，屆時也將擴大禁菸範圍，不過西門商圈店家、人潮密集度高，地方坦言執行上恐會有困難還是會有人偷抽。圖／北市觀傳局提供
